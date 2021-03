RCTI kembali menyiarkan secara langsung laga lanjutan pekan ke-25 Liga Italia 2020-2021 yang berlangsung tengah minggu ini. Sebanyak tiga pertandingan disiarkan secara langsung, meliputi laga Juventus vs Spezia, AC Milan vs Udinese dan Parma vs Inter Milan.

Laga Juventus vs Spezia jadi pertandingan pertama yang disiarkan. Pertandingan ini dilangsungkan di Stadion Allianz pada Rabu 3 Maret 2021 dini hari WIB pukul 02.45 WIB.

(Juventus ditahan Hellas Verona 1-1)

Bagi Juventus, klub asuhan Andrea Pirlo ini sudah nothing to lose dalam perburuan gelar juara Liga Italia 2020-2021. Sebab, hingga kompetisi menyisakan 14 pekan, Juventus tertahan di posisi tiga dengan 46 angka.

Ironisnya, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terpaut 10 angka dari Inter Milan di puncak klasemen! Hasil imbang 1-1 yang didapatkan Juventus dari Hellas Verona akhir pekan lalu sangat disayangkan.

Banyak pihak menilai, hasil imbang itu menutup peluang Juventus keluar sebagai kampiun Liga Italia 10 musim terakhir. Selanjutnya pada Kamis 4 Maret 2021 dini hari WIB giliran laga AC Milan vs Udinese yang dipentaskan.

Sama seperti Juventus, Rossoneri –julukan AC Milan– juga dalam jalur juara Liga Italia 2020-2021. Hanya saja, klub asuhan Stefano Pioli ini dalam posisi yang lebih baik.

Saat ini, Ante Rebic dan kawan-kawan duduk di posisi dua dengan 52 angka, tertinggal empat poin dari Inter Milan di puncak klasemen. Kepercayaan diri skuad AC Milan juga sedang meninggi setelah akhir pekan lalu menang 2-1 di markas AS Roma. (AC Milan bidik gelar juara Liga Italia) Laga penutup Liga Italia 2020-2021 tengah pekan ini mempertemukan Parma vs Inter Milan pada Jumat 5 Februari 2021 dini hari WIB. Nerazzurri –julukan Inter Milan– dalam kepercayaan diri tinggi. Sebab, dalam delapan laga terkini di Liga Italia 2020-2021, Inter racikan Antonio Conte tak terkalahkan dengan koleksi enam menang dan dua imbang. Kemenangan dijadikan bidikan demi mendekatkan mereka dengan gelar ke-19 Liga Italia. Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI tengah pekan ini: Rabu, 3 Maret 2021 pukul 02.45 WIB Juventus vs Spezia Kamis, 4 Maret 2021 pukul 02.45 WIB AC Milan vs Udinese Jumat, 5 Maret 2021 pukul 02.45 WIB Parma vs Inter Milan