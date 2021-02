BARCELONA - Penyerang Barcelona, Lionel Messi, ikut berduka atas meninggalnya ibunda dari legenda sepakbola Brasil, Ronaldinho. Messi menyampaikan pesan belasungkawa lewat media sosial instagram pribadinya.

Unggahan tersebut diposting Messi lewat insta story pada Minggu 21 Februari 2021 dini hari WIB atau sesaat setelah berita meninggalnya ibu dari Ronaldinho beredar.

 

Lewat postingan tersebut, La Pulga mengaku turut berduka dan memberikan semangat kepada salah satu mantan seniornya di Barcelona tersebut.

"Ronnie, i have no words, i can't believe it. I just want to send you a lot of strength and big hug for you and your whole family. I'm very sorry, rest in peace," tulis Messi di instagram story-nya.

Selain Messi, winger Paris Saint-Germain (PSG), Neymar Jr, juga menyampaikan hal yang sama. Neymar berharap Ronaldinho tetap diberikan kekuatan atas kepergian sang ibu tercinta.

"Stay strong, Roni... I'm very sorry," tulis eks penggawa Santos FC tersebut.

Ya, kabar duka baru-baru ini datang dari salah satu legenda Barcelona dan Timnas Brasil, Ronaldinho. Mantan penggawa tim katalan itu baru saja kehilangan ibu tercinta, Dona Miguelina, yang dinyatakan meninggal dunia akibar Covid-19. Kabar tersebut terdengar pada Minggu 21 Februari 2021 kemarin. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, ibunda Ronaldinho diketahui mengidap Virus Corona (Covid-19). Berdasarkan laporan yang dimuat Football Espana, Dona sudah terinfeksi Covid-19 sejak Desember 2020. Sejak dinyatakan positif Covid-19, Dona disebutkan menjalani perawatan di RS Mae de Deus, di Porto Alegre. Akan tetapi, infeksi Covid-19 membuat ibunda Ronaldinho mengalami komplikasi dan akhirnya menyebabkannya meninggal dunia. Dona meninggal pada usia 71 tahun di kediamannya di Porto Alegre.