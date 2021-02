KOMPETISI Liga Inggris 2020-2021 telah memasuk pekan ke-25. Sebanyak empat pertandingan pun telah digelar sejak Sabtu 20 Februari 2021 malam WIB hingga Minggu (21/2/2021) dini hari WIB.

Ada pun empat laga tersebut mempertemukan Liverpool vs Everton, Southampton vs Chelsea, Fulham vs Shefield United, dan Burnley vs West Bromwich Albion. Beberapa perubahan pada klasemen sementara pun terjadi, terutama soal poin.

Jika berbicara terkait posisi, kedelapan tim yang berlaga tadi malam tidak beranjak dari posisi sebelumnya. Termasuk imbas dari laga Liverpool vs Everton yang ternyata tidak berdampak untuk kedua klub tersebut dari segi posisi.

Kemenangan Everton atas Liverpool memang hasil yang sangat baik. Everton saat ini telah mengoleksi 40 poin dan menyamai poin milik Liverpool. Akan tetapi, Everton pun masih duduk di peringkat ketujuh dan Liverpool ada di urutan keenam.

Lalu, ada Chelsea yang berbagi angka dengan Southampton. Karena hanya mendapatkan satu poin dari markas Southampton, Chelsea pun masih duduk di urutan keempat dengan koleksi 43 poin. Sedangkan Southampon juga tetap di posisi ke-13 dengan 30 poin.

Pada duel tim papan bawah, baik Burnley, Fulham, West Bromwich, dan Sheffield United tidak mengalami pergerakan. Walaupun Fulham menang 1-0 terhadap Sheffield, tetapi mereka tetap berada di zona degrdasi.

Fulham sendiri menempati urutan ke-18 dengan koleksi 22 poin, Sheffield di posisi juru kunci dengan 11 poin. Lalu, Burnley berada di posisi ke-15 dengan 28 poin, dan West Brmowich di tempat ke-17 dengan 14 poin. Posisi teratas sendiri masih ditempati Manchester City dengan koleksi 56 poin. Sementara Manchester United dan Leicester berusaha membuntuti Man City yang berada di urutan kedua dan ketiga dengan selisih 10 angka. Namun, baik Man City, Man United, dan Leicester belum menjalankan pekan ke-25 Liga Inggris 2020-2021. Ketiganya akan melakoni laga tersebut pada malam hingga dini hari nanti. Klasemen Liga Inggris 2020-2021 selengkapnya bisa dilihat di sini