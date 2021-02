BELASAN pertandingan mewarnai keseruan Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol, sepanjang Sabtu 13 Februari 2021 malam WIB. Dari belasan laga itu, tiga tim papan atas, yakni Juventus, AC Milan, dan Liverpool harus menelan kekalahan.

Sebanyak empat pertandingan digelar di Liga Inggris 2020-2021 pada Sabtu 13 Februari malam WIB. Rangkaian pertandingan dibuka dengan laga antara Leicester City vs Liverpool di Stadion King's Power. Si Merah harus pulang dengan tangan hampa setelah disikat tuan rumah 3-1.

Selanjutnya, ada kemenangan mengesankan Burnley atas tuan rumah Crystal Palace dengan skor 3-0. Skor serupa tercipta dari laga Manchester City vs Tottenham Hotspur di Stadion Etihad. Anak asuh Pep Guardiola kian kukuh di puncak klasemen.

Pertandingan antara Brighton & Hove Albion vs Aston Villa menutup pekan 23 Liga Inggris 2020-2021. Sayangnya, kedua kesebelasan hanya mampu bermain imbang tanpa gol alias 0-0. Bergeser ke Liga Italia 2020-2021, ada tiga pertandingan yang dimainkan.

Laga Torino vs Genoa membuka rangkaian giornata 22 Liga Italia 2020-2021. Sama seperti Brighton vs Aston Villa, laga ini berakhir dengan skor 0-0. Kemudian, ada laga akbar antara Napoli vs Juventus di Stadion Diego Armando Maradona yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah.

Terakhir, kejutan tercipta di Stadion Alberto Picco. Tuan rumah Spezia sukses menjungkalkan AC Milan dengan skor 2-0. Kekalahan itu membuat posisi Rossoneri rawan digeser oleh Inter Milan yang baru akan bermain pada Senin 15 Februari 2021 dini hari WIB.

Sebanyak empat pertandingan juga dihelat pada ajang Liga Spanyol 2020-2021. Granada vs Atletico Madrid mengawali rangkaian laga. Pertandingan yang berlangsung di Staidon Los Carmenes itu dimenangi tim tamu dengan skor tipis 2-1. Lalu, ada laga Sevilla vs SD Huesca di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Los Nervionenses sukses mencatatkan kemenangan tipis 1-0 atas tamunya. Sementara itu, Eibar hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Real Valladolid. Barcelona menjadi sajian utama pekan 24 Liga Spanyol 2020-2021, Sabtu 13 Februari malam WIB. Blaugrana memberikan hiburan kelas atas bagi para penggemarnya dan juga penonton netral. Betapa tidak, Barcelona sukses menghajar Deportivo Alaves dengan skor telak 5-1. Tajuk utama dari laga itu adalah sepasang gol yang disumbang sang megabintang Lionel Messi.