NEYMAR Jr berharap bisa menggebet seorang seorang influencer fesyen Italia, Chiara Nasti setelah. Padahal, baru-baru ini bintang asal Brasil itu diduga berpacaran Emilia Mernes, setelah menyukai fotonya di Instagram.

Laporan di Corriere dello Sport, yang dikutip dari The Sun, Kamis (11/2/2021) menyebutkan, Neymar berpaling kepada Nasti, perempuan berusia 23 tahun. Dia dikabarkan berupaya keras bisa bertemu dengan Nasti.

"Tidak ada foto Nasti yang tidak memiliki hati atau suka dari Neymar,” kata direktur majalah Chi, Alfonso Signorini.

"Dia melakukan segalanya untuk bertemu dengannya, saat ini dia tidak menyerah," tambahnya.

Berasal dari Napoli, Chiara Nasti adalah seorang influencer yang memiliki 1,7 juta pengikut di Instagram. Dia kerap tampil super seksi dengan bikini dan pakaian olahraga.

Selain menjadi influencer, Chasti juga tampil di acara TV, Dance, Dance, Dance dan 'The Island of the Famous. Dia juga bekerja untuk brand terbesar dalam fesyen seperti termasuk Armani dan Trussardi.

Sebenarnya, Chiara Nasti sudah pernah bertunangan pada 2017 dengan pengusaha, Ugo Abbamonte. Namun mereka berpisah setahun yang lalu. Adik Chiara Nasti, Angela, juga berpacaran dengan pesepakbola Italia, Kevin Bonifazi pemain Torino yang dipinjamkan ke Udinese. Sementara itu, Paris Saint-Germain (PSG) terancam kehilangan Neymar saat menghadapi Barcelona di leg pertama Liga Champions. Neymar ditarik keluar lapangan karena cedera dalam pertandingan Piala Prancis lawan Caen. Juara Ligue 1 itu akan memulai pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Barcelona pekan depan. PSG saat ini harap-harap cemas untuk mengetahui tentang seberapa parah cedera pemain berusia 29 tahun tersebut dan mereka sangat mengandalkan kemampuannya di kompetisi tersebut.