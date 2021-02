KECANTIKAN dari tambatan hati Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, tentu sudah tak perlu diragukan lagi. Georgina selalu tampil cantik nan menawan dalam setiap kesempatan, termasuk ketika dirinya tengah hamil.

Ya, pada 2017, Georgina memang diketahui mengandung buah cintanya dengan Cristiano Ronaldo. Meski awalnya bungkam soal kabar kehamilan tersebut, model cantik asal Argentina itu akhirnya mengonfirmasinya.

Selama hamil, ada banyak foto Georgina yang tersebar di media sosial. Paras cantiknya selalu terpancar dengan jelas dalam beragam foto tersebut. Salah satunya ketika Georgina mengenakan dress panjang dalam sebuah acara penghargaan yang dihadiri Cristiano Ronaldo.

Georgina terlihat menemani Ronaldo menghadiri acara penghargaan tahunan bergengsi untuk para insan di dunia sepakbola, yakni The Best FIFA Football Awards 2017. Dalam acara yang digelar di London, Inggris itu, Ronaldo sendiri diketahui dapat memboyong penghargaan dalam kategori The Best FIFA Player.

Tentu saja, kehadiran Ronaldo sontak menjadi sorotan. Tetapi yang tak kalah menjadi pusat perhatian adalah Georgina Rodriguez yang terus berada di sisi Ronaldo bersama Cristiano Ronaldo Jr.

Dalam acara itu, Georgina bikin banyak pasang mata terpana melihat kecantikannya. Ia memilih mengenakan dress panjang berkelir silver. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai. Perut Georgina yang sudah cukup membesar dapat terlihat dalam balutan dress itu. Sejumlah aksesori tambahan pun dikenakan, seperti anting dengan ukuran cukup besar. Georgina sendiri sejatinya kerap terlihat lebih memilih memakai pakaian kasual saat tengah mengandung. Dalam banyak kesempatan, ia terlihat lebih senang mengenakan kaus dan celana panjang serta sepatu sneakers selama masa kehamilannya. Tetapi, saat mendampingi Ronaldo menerima penghargaan bergengsi tersebut, ia kembali berpenampilan feminin nan forml dalam balutan dress panjang. Selang sebulan dari penghargaan tersebut, Georgina pun melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Alana Martin dos Santos Aveiro.