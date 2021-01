ROMA – AS Roma tengah melaju kencang di Liga Italia 2020-2021. Klub besutan Paulo Fonseca itu kini nangkring di posisi tiga klasemen sementara. Demi menjaga peluang juara, pria berkebangsaan Portugal itu menargetkan kemenangan atas rival sekota, Lazio, pada Sabtu 16 Januari 2021 dini hari WIB.

Perjalanan AS Roma musim ini sungguh menarik. Il Lupi bahkan sempat dinyatakan kalah WO pada pekan pertama kontra Hellas Verona. Gara-garanya, mereka menurunkan pemain yang belum terdaftar secara sah, Amadou Diawara.

Setelah itu, AS Roma perlahan bangkit. Hingga memasuki pekan 18, Edin Dzeko dan kawan-kawan hanya kalah dua lagi dan mencetak 10 kemenangan. Tidak heran, kini mereka duduk di peringkat tiga dengan nilai 34 dari 17 laga, serta hanya berselisih enam poin dari pemuncak klasemen AC Milan.

Berkaca pada situasi tersebut, peluang AS Roma untuk terus menjadi pesaing scudetto tentu terbuka lebar. Paulo Fonseca sadar betul dengan pencapaian timnya. Memahami arti penting derby, eks juru taktik Shakhtar Donetsk itu menargetkan tiga poin.

“Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini buat siapa pun. Kami bermain untuk tiga angka dan ingin menang!” tegas Paulo Fonseca, disitat dari Football Italia, Jumat (15/1/2021).

“Ambisi harus selalu hadir, tetapi kami tidak boleh lengah. Kami selalu ingin menang tetapi harus berpikir dari satu pertandingan ke pertandingan lain,” imbuh pria berusia 47 tahun tersebut.

Kali ini, AS Roma bertindak sebagai tim tamu. Mereka dianggap mendapat keuntungan karena Lazio tidak akan didukung oleh puluhan ribu suporter fanatiknya di Stadion Olimpico. Hal serupa juga dialami Il Giallorossi sehingga Paulo Fonseca tidak menganggapnya sebagai keuntungan.

“Tidak pernah menjadi keuntungan untuk bermain tanpa kehadiran penggemar. Kami benar-benar ingin kembali menyaksikan penonton di stadion-stadion,” lanjut Paulo Fonseca.

Berkaca pada papan klasemen, AS Roma jelas diunggulkan di atas kertas. Belum lagi, klub berlogo serigala itu unggul dari rekor pertemuan. Roma total merebut 66 kemenangan dari 174 pertemuan, sedangkan Lazio hanya mampu menang 46 kali.

Kalau sudah begitu, laga Lazio vs AS Roma sungguh pantang Anda lewatkan.