ROMA – Laga bakal mewarnai pekan 18 Liga Italia 2020-2021 antara Lazio vs AS Roma di Stadion Olimpico, Sabtu 16 Januari dini hari WIB. Juru taktik Gli Aquilotti, Simone Inzaghi, percaya kemenangan akan ditentuk oleh detail-detail kecil. Karena itu, anak asuhnya pantang lakukan kesalahan.

Tren positif tengah dijalani Lazio sepanjang 2021. Dari tiga pertandingan yang sudah dilalui pada Januari 2021, Ciro Immobile dan kawan-kawan belum terkalahkan. Mereka meraih dua kemenangan dan sekali seri di Liga Italia.

Tambahan tujuh poin itu berhasil mengangkat Lazio ke papan tengah setelah melalui awal musim yang sulit. Kini, modal positif berupa dua kemenangan beruntun diharapkan dapat menambah kepercayaan diri menjelang Derby della Capitale.

Pelatih Lazio, Simone Inzaghi, mengingatkan anak asuhnya untuk tidak banyak membuat kesalahan dalam pertandingan tersebut. Demi mencegah hal tersebut, dirinya tengah mematangkan detail-detail strategi untuk situasi menyerang mau pun bertahan.

“Kami semua tahu apa makna derby di Roma ini. Kedua kesebelasan pasti akan mengambil risiko. Ini akan sangat penting buat kami. Kami ingin membangun momentum dari dua kemenangan terakhir,” terang Simone Inzaghi, dikutip dari Football Italia, Jumat (15/1/2021).

“Kami harus mampu bertarung, agresif, dan punya determinasi. Kami tahu tidak bisa membuat kesalahan sekecil apa pun, tidak boleh ada kesalahan. Kami punya persiapan yang matang dalam hal detail untuk dua fase di pertandingan,” tambah pelatih berkebangsaan Italia itu.

Sayangnya, Lazio tidak akan didukung oleh puluhan ribu suporter fanatiknya. Sebab, Liga Italia 2020-2021 masih mewajibkan pertandingan digelar tanpa penonton. Hal itu sesuai dengan protokol kesehatan yang dirancang Pemerintah Italia bersama dengan pemangku kebijakan di sepakbola.

Simone Inzaghi mengakui, ketidakhadiran penonton justru menjadi beban bagi anak asuhnya. Apalagi, Lazio kali ini berstatus sebagai tuan rumah. Suntikan semangat dari puluhan ribu Laziale di tribun sangat diperlukan.

“Ini akan menjadi beban yang berat, seperti yang kami rasakan sejak lockdown. Ada beberapa pemain saya yang sedang membutuhkan suntikan semangat itu,” tukas adik dari Filippo Inzaghi tersebut.

Kalau sudah begitu, laga Lazio vs AS Roma sungguh pantang Anda lewatkan.