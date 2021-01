ROMA – Pekan 18 Liga Italia 2020-2021 menghadirkan sebuah partai panas antara Lazio vs AS Roma di Stadion Olimpico, Sabtu 16 Januari dini hari WIB. Laga bertajuk Derby della Capitale itu dapat Anda saksikan via live streaming di RCTI+ pada Sabtu 16 Januari 2020 mulai pukul 02.00 WIB.

Kedua kesebelasan dalam kondisi berbeda menjelang partai panas itu. Lazio, yang bertindak sebagai tuan rumah, masih berkutat di papan tengah. Gli Aquilotti hanya menghuni peringkat delapan dengan nilai 28 dari 17 pertandingan.

Sebaliknya, AS Roma tengah melaju kencang. Il Lupi saat ini malah menjadi penantang scudetto dengan menghuni peringkat tiga, bermodal raihan 34 angka dari 17 laga. Walau terkesan cukup jauh, kedua kesebelasan hanya dipisahkan lima poin saja.

Musim lalu, tidak ada pemenang pada dua Derby della Capitale di Serie A. AS Roma dan Lazio dua kali mencatatkan hasil imbang 1-1. Pada Liga Italia 2018-2019, keduanya saling mengalahkan. AS Roma menang 3-1 saat menjadi tuan rumah, dan gantian Lazio mencukur tetangganya 3-0 di pekan 26.

Berkaca pada rekor, AS Roma boleh bertepuk dada di hadapan Lazio. Mereka total menyabet 66 kemenangan dari 174 pertemuan. Sementara itu, Lazio hanya menang 46 kali dan sisanya berakhir sama kuat.

Sebuah catatan menarik sempat mewarnai Derby della Capitale. Keduanya sempat saling mengalahkan dalam 12 pertemuan pada rentang 2007-2008 hingga 2012-2013 di semua kompetisi. AS Roma merebut tujuh kemenangan sementara Lazio hanya lima.

Sayangnya, atmosfer panas yang tercipta saban Lazio bertemu AS Roma dipastikan berkurang. Sebab, pendukung dari kedua kesebelasan tidak dapat hadir di Stadion Olimpico. Lantaran, laga-laga Serie A wajib digelar tanpa penonton sebagai bagian dari protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, baik Paulo Fonseca selaku Pelatih AS Roma dan Simone Inzaghi yang mengasuh Lazio, sama-sama mengutarakan pentingnya kehadiran penonton. Bagi Fonseca, bermain tanpa penonton, sekali pun kini berstatus tandang, bukanlah keuntungan. Hal senada diungkapkan Simone Inzaghi. Pelatih berpaspor Italia itu mengakui ada beberapa anak asuhnya yang membutuhkan suntikan semangat dari nyanyian Laziale di tribun. Yang pasti, pecinta Lazio dan AS Roma di Tanah Air pantang melewatkan partai panas ini. RCTI+ akan menyiarkan via live streaming pada Sabtu 16 Januari 2021 mulai pukul 02.00 WIB. Caranya cukup mudah, Anda tinggal klik di sini.