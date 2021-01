RCTI menyiarkan secara langsung tiga laga berkelas dari lanjutan Liga Italia 2020-2021. Sebanyak tiga laga yang disiarkan RCTI meliputi Lazio vs AS Roma, Inter Milan vs Juventus dan Cagliari AC Milan.

Laga Lazio vs Roma jadi yang pertama disiarkan. Pertandingan bertajuk Derby della Capitale ini akan dipentaskan di Stadion Olimpico pada Sabtu 16 Januari 2021 mulai pukul 02.00 WIB.

(Laga AS Roma vs Inter berakhir 2-2)

Baik Lazio dan AS Roma sama-sama memiliki kepentingan di laga ini. Gli Aquilotti –julukan Lazio– membutuhkan kemenangan demi menjaga asa finis di posisi empat besar Liga Italia 2020-2021.

Saat ini Lazio duduk di posisi delapan dengan koleksi 28 angka, terpaut lima poin dari Juventus di tempat keempat, atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions 2021-2022. Bagaimana dengan AS Roma?

Giallorossi –julukan Roma– berada di jalur perebutan gelar juara. Klub asuhan Paulo Fonseca itu duduk di tempat ketiga dengan koleksi 34 angka, tertinggal enam poin dari AC Milan selaku pemuncak klasemen.

Kemudian pada Senin 18 Januari 2021 pukul 02.00 WIB, digelar laga Inter Milan vs Juventus. Banyak yang bilang, laga ini merupakan pertandingan penentu gelar juara. Kedua tim dinilai lebih layak memenangkan trofi Liga Italia ketimbang AC Milan yang kini memuncaki klasemen sementara.

BACA JUGA: Inter Milan vs Juventus Bukan Penentu Gelar Juara

Saat ini Inter duduk di posisi dua dengan 37 poin, unggul empat angka dari Juventus di tempat keempat. Jika bicara kondisi terkini, Juventus sedikit lebih diunggulkan ketimbang Inter Milan.

Dalam tiga laga terkini Liga Italia, Juventus selalu menang, termasuk menumbangkan AC Milan 3-1. Sementara Inter justru sebaliknya, yang mana hanya mendapatkan satu menang, satu imbang dan satu kalah dalam tiga laga terakhir. Terbaru, Inter ditahan AS Roma 2-2. (Juventus saat menang 3-1 atas Sassuolo) Laga penutup akhir pekan ini mempertemukan Cagliari vs AC Milan pada Selasa 19 Januari 2021 pukul 02.45 WIB. Setelah kalah dari Juventus, Milan bangkit dengan dua kali mengalahkan Torino, tepatnya di Liga Italia dan Coppa Italia. Tentunya kemenangan atas Cagliari menjadi bidikan AC Milan. Sebab, hanya kemenangan yang dapat menjaga Milan merealisasikan target terdekat mereka, yakni meraih status juara paruh musim. Saat ini Milan racikan Stefano Pioli duduk di puncak dengan raihan 40 angka. Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini: Sabtu, 16 Januari 2021 pukul 02.00 WIB Lazio vs AS Roma Senin, 18 Januari 2021 pukul 02.00 WIB Inter Milan vs Juventus Selasa, 19 Januari 2021 pukul 02.00 WIB Cagliari vs AC Milan