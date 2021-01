SEBANYAK empat pertandingan seru mewarnai pekan 17 Liga Inggris 2020-2021 yang dihelat pada Sabtu 2 Januari malam waktu setempat. Seharusnya, ada lima laga yang dimainkan. Namun, satu pertandingan yakni antara Burnley vs Fulham, ditunda akibat Covid-19.

Penundaan tidak terlepas dari merebaknya penularan virus Corona varian baru di kubu The Cottagers. Itu merupakan penundaan kedua yang melibatkan Fulham. Sebelumnya, laga mereka kontra Tottenham Hotspur pada penutup tahun 2020, juga ditunda.

Kebijakan itu ternyata cukup membantu Tottenham Hotspur. Mendapatkan istirahat ekstra di tengah jadwal padat, Si Lili Putih justru tampil enerjik kala menjamu Leeds United. Anak buah Jose Mourinho sanggup menang dengan skor telak 3-0.

Kemenangan tuan rumah dibuka oleh gol penalti Harry Kane di menit 29. Jelang babak pertama berakhir, pemain asal Inggris itu gantian membidani gol Son Heung-min di menit 43. Angka penuh dipastikan oleh gol Toby Alderweireld, lima menit setelah babak kedua dimulai.

Setelah itu, ada laga antara sesama penghuni papan bawah, Crystal Palace vs Sheffield United. The Blades kembali harus menunda impian meraih kemenangan pertama di Liga Inggris 2020-2021. The Eagles sanggup mengemas angka penuh lewat gol Jeffrey Schlupp (4’) dan Eberechi Eze (45+6’).

Laga sengit tersaji di Stadion American Express antara Brighton & Hove Albion kontra Wolverhampton Wanderers. Dibilang sengit karena kedua kesebelasan harus puas berbagi satu angka. Sebab, laga berakhir dengan skor 3-3.

The Wolves sempat unggul 3-1 saat turun minum. Namun, keunggulan itu sirna pada babak kedua karena The Seagulls mampu menyarangkan dua gol tambahan guna menyelamatkan satu angka berharga. Guyuran hujan salju di Stadion The Hawthorns tak menyurutkan asa Arsenal untuk memetik angka penuh ketiga secara beruntun. The Gunners justru tampil enerjik sejak menit pertama. Aliran bola yang diperagakan Alexandre Lacazette dan kawan-kawan mampu memanjakan mata. Hasilnya, Arsenal mampu membuat West Bromwich Albion (WBA) tak berdaya. The Baggies dibuat malu dengan skor telak 4-0. Keempat gol itu dihasilkan sepakan Kieran Tierney (23’), sontekan ringan Bukayo Saka (28’), dan ditutup sepasang sumbangan dari Alexandre Lacazette (60’, 64’). Berikut hasil lengkap Liga Inggris 2020-2021 Semalam: Tottenham Hotspur vs Leeds United 3-0 Burnley vs Fulham (ditunda) Crystal Palace vs Sheffield United 2-0 Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers 3-3 West Bromwich Albion vs Arsenal 0-4