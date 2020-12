BARCELONA – Megabintang Barcelona, Lionel Messi, berhasil menyamai rekor milik pesepakbola legendaris asal Brasil, yakni Pele, pada akhir pekan lalu. Pencapaian tersebut berhasil didapatkan Messi kala tampil di Barcelona pada laga melawan Valencia dalam lanjutan Liga Spanyol musim 2020-2021.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Estadio Camp Nou tersebut, Messi menyarangkan satu gol melalui sundulan. Itu menjadi gol ke-643 yang berhasil dicetak oleh Messi untuk Blaugrana –julukan Barca.

Dia menyamai rekor Pele yang membuat jumlah gol serupa untuk satu klub yakni Santos. Namun di balik catatan itu masih banyak kemiripan di antara kedua pesepakbola hebat itu. Setidaknya terdapat 9 kemiripan antara Messi dan Pele.

Berikut ulasan selengkapnya dikutip dari Marca, Senin (21/12/2020):

1. Messi mencetak 378 gol di Camp Nou. Pele bermain tiga kali juga pernah bermain di markas Klub Katalan itu yakni pada 1959 dan 1960. Dia mencetak tiga gol di sana. Satu torehan lagi dibuatnya pada 1963.

2. Pele memakai nomor 10 sepanjang kariernya bermain di level klub bersama Santos dan New York Cosmos. Messi mengawali karier dengan menggunakan kostum nomor 30, kemudian 19 sebelum akhirnya menggunakan angka 10 di punggung pada 2008/2009.

3. Keduanya melakoni debut di tim utama dalam pertandingan persahabatan. Pele melakukan debut bersama Santos pada usia 15 melawan Corinthians pada 1956 silam. Messi membuat penampilan pertamanya di tim utama dalam pertandingan persahabatan melawan Porto pada 2003. Saat itu usianya masih 16 tahun.

4. Pele mencetak 757 gol dalam 786 pertandingan (rata-rata 0,93 gol per pertandingan). Messi memiliki rata-rata bikin gol 0,79.

5. Keduanya memenangkan penghargaan individu bergengsi. Tapi ada dua yang paling menonjol. Pele memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Dunia 1970. Messi melakukannya pada 2014. Mereka pernah masuk ke dalam Time's 100: The Most Important People of the Century. Pele meraih capaian itu pada 1999. Sedangkan Messi 2012.

6. Mereka pencetak gol Piala Dunia termuda untuk negara masing-masing. Pele membuat gol perdana untuk Brasil pada usia 16 tahun 259 hari. Sementara Messi melakukannya pada usia 18 tahun 357 hari.

7. Mereka sama-sama memiliki tubuh mungil. Tinggi keduanya kurang dari 175 cm. Pele memiliki tinggi 173 cm dan Messi 170 cm.

8. Kedua pemain ini pernah dapat penghargaan dari pemerintah. Pele dianugerahi National Order of Merit dari pemerintah Brasil pada 1999. Messi menerima salah satu penghargaan terpenting di Katalan yakni St George's Cross tahun lalu.

9. Pele mencetak 77 gol untuk Timnas Brasil. Itu merupakan jumlah gol terbanyak untuk timnas di Amerika Selatan. Messi sedang berusaha melampauinya. Suami dari Antonella Roccuzzo itu saat ini mengoleksi 71 gol untuk Argentina.