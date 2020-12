JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria (Ariza) kompak mengunggah video ucapan selamat ulang tahun kepada Jakmania atau pendukung klub sepak bola Persija yang ke-23 di laman Instagram-nya masing masing. Keduanya menganggap Jakmania merupakan bagian penting dalam pembangunan di Ibukota.

Anies mengatakan 23 tahun perjalanan The Jakmania, bukan saja sebagai pendukung setia Persija, tapi The Jak sebutan Jak Mania juga menjadi simpul persatuan bagi masyarakat Jakarta. The Jak selalu hadir memberikan semangat, dorongan dan memotivasi di mana pun dan kapan pun Persija bertanding.

Dalam video berdurasi sekitar dua menit itu, Anies meminta agar terus mengawal dan menuntaskan roses pembangunan stadion yang saat ini masuk dalam fase yang menentukan. Mudah mudahan selesai dalam waktu dekat. Dia berharap Jak Mania sama sama menjaga dan merawatnya.

"Terima kasih kepada keluarga besar The Jakmania yang sudah menjadi bagian penting dalam membangun Jakarta. Selamat ulang tahun untuk The Jakmania, tetap semangat, selalu solid!," tulis Anies dalam akun instagramnya yang dikutip Sabtu (19/12/2020).

Wakil Gubernur Ariza yang sudah memotong ucapan terimakasih dua jam sebelum Anies itu juga mengucapkan terima kasih kepada Jakmania karena telah menjadi bagian penting dalam sejarah penanganan COVID-19.

Ariza menuturkan, dirinya banyak melihat tulisan "Kota ini mau sehat" baik berupa spanduk di darat maupun tagar di media sosial. Menurutnya, Kota ini mau sehat adalah sebuah keyakinan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan.Kota ini mau sehat adalah semangat dan optimisme yang disuntikkan oleh The Jakmania untuk semua warga Jakarta.

Nama Persija tidak hanya ada di kaus, poster, spanduk, tapi juga hidup di hati warga Jakarta, utamanya para the Jakmania di manapun berada.

"Saya merasakan itu.The Jakmania adalah kelompok suporter yang mempersatukan keberagaman manusia. The Jakmania juga sebuah gerakan kemanusiaan. Kita semua merasakan itu di masa Corona ini. Hari ini adalah hari bahagia bagi The Jak . Selamat Ulang Tahun ke-23 untuk The Jak Mania, 19 Desember 2020," pungkasnya.

(Ram)