ZURICH – Usai sudah malam penganugerahaan The Best FIFA 2020 yang diselengarakan di markas induk sepakbola dunia tersebut, yakni Zurich, Swiss, pada Jumat (18/12/2020) dini hari WIB. Para pemenang dari 11 kategori pun sudah diumumkan dalam edisi The Best FIFA kali ini.

Dari 11 kategori tersebut memang ada beberapa yang sangat dinanti-nantikan seperti Kiper Terbaik FIFA 2020, Puskas Award, Pelatih Terbaik Pria FIFA 2020, dan Pemain Terbaik Pria FIFA 2020. Di kategori Puskas Award, bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, menjadi pemenangnya.

Ya, gol Son ke gawang Burnley pada Liga Inggris 2020-2021 dinobatkan sebagai gol terbaik tahun ini. Gol Son pun berhasil mengalahkan aksi-aksi menawan dari dua kandidat lainnya, yakni Luis Suarez serta Giorgian De Arrasceante.

Untuk nomor Kiper Terbaik FIFA 2020, Manuel Neuer berhasil mendapatkannya. Ya, kapten Bayern Munich itu berhasil dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik tahun ini usai mengalahkan Alisson Becker (Liverpool) dan Jan Oblak (Atletico Madrid).

Baca Juga: Ini Dia Daftar FIFA FIFPro World XI 2020

Sementara di kategori Pelatih Terbaik FIFA 2020 jatuh kepada juru taktik Liverpool, Jurgen Klopp. Ya, Klopp berhasil menyabet gelar Pelatih Terbaik FIFA 2020 usai mengalahkan Hans-Dieter Flick (Bayern Munich) dan Marcelo Bielsa (Leeds United).

Keberhasilan Klopp meraih penghargaan Pelatih Terbaik FIFA 2020 pun membuatnya mengulangi prestasi tahun lalu. Ya, Klopp sendiri memang dinobatkan sebagai peraih Pelatih Terbaik FIFA pada edisi sebelumnya.

Sementara di ketegori Pelatih Terbaik Wanita FIFA 2020, jatuh kepada Sarina Wiegman. Ya, Sarina berhasil mendapatkan penghargaan tersebut usai melakukan kinerja luar biasa bersama skuad tim nasional (Timnas) wanita Belanda sepanjang tahun lalu. Untuk gelar Pemain Terbaik FIFA 2020 berhasil dimenangkan oleh penyerang andalan Bayern Munich, Robert Lewandowski. Penyerang berpaspor Belanda tersebut pun berhasil mengalahkan dua nama beken, yaitu Cristiano Ronaldo (Juventus) serta Lionel Messi (Barcelona) untuk menjadi Pemain Terbaik FIFA 2020. Keberhasilan Lewandowski mendapatkan penghargaan itu memang cukup masuk akal, lantaran ia berhasil membawa Bayern meraih treble winners di musim lalu. Selain itu, Lewandowski juga mampu menjadikan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak untuk Bayern pada musim 2019-2020. Berikut daftar lengkap para pemenang The Best FIFA 2020: Puskas Award: Son Heung-Min (Tottenham) Pelatih Terbaik Pria: Jurgen Klopp (Liverpool) Fan Award: Marivaldo Kiper Terbaik Wanita: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon) Fair Play Award: Mattia Agnese Kiper Terbaik Pria: Manuel Neuer (Bayern Munich)) Pelatih Terbaik Wanita: Sarina Wiegman (Timnas Wanita Belanda) Pemain Terbaik Pria: Robert Lewandowski (Bayern Munich) Pemain Terbaik Wanita: Lucy Bronze (Manchester City) Tim Terbaik FIFA/FIFPro Wanita: Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Veronica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Tobin Heath. Tim Terbaik FIFA/FIFPro Pria: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Alphonse Davies, Joshua Kimmich, Kevin de Bruyne, Thiago Alcantara, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo