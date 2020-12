JADWAL Liga Inggris 2020-2021 pekan ini akan menggelar matchday ke-14. Sebanyak 10 pertandingan digelar, dan laga pertama mempertemukan Crystal Palace vs Liverpool pada Sabtu 19 Desember 2020 pukul 19.30 WIB.

Kepercayaan diri skuad The Reds –julukan Liverpool– sedang meningkat. Sebab, pada Kamis 17 Desember 2020 dini hari WIB atau di pekan ke-13, Liverpool menang 2-1 atas lawan utama mereka dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2020-2021, Tottenham Hotspur.

(Liverpool menang 2-1 atas Tottenham Hotspur)

Saat ini, Liverpool duduk di puncak klasemen dengan koleksi 28 angka, unggul tiga poin dari Tottenham di tempat kedua. Peluang Liverpool mengalahkan Crystal Palace pun sangat besar, berdasarkan rekor pertemuan dan kondisi terkini.

Dalam lima lawatan terkini ke Selhurst Park di Liga Inggris, Liverpool selalu menang atas Crystal Palace. Terbaru, Liverpool menang 2-1 atas Crystal Palace di pekan ke-13 Liga Inggris 2019-2020 lewat gol-gol dari Sadio Mane dan Roberto Firmino.

Secara performa terkini, The Eagles –julukan Crystal Palace– juga tak dalam kondisi bagus. Dalam dua laga terkini, klub asuhan Roy Hodgson itu selalu imbang. Di hari yang sama pada pukul 22.00 WIB, digelar laga Southampton vs Manchester City.

Man City praktis memburu kemenangan. Sebab, pada dua laga terkini di Liga Inggris 2020-2021, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan hanya bermain 0-0 kontra Manchester United dan ditahan West Bromwich Albion (WBA) 1-1.

Selanjutnya pada Minggu 19 Desember 2020, setidaknya ada tiga laga menarik. Sebut saja laga Everton vs Arsenal pada pukul 00.30 WB, Tottenham Hotspur vs Leicester City (21.00 WIB) dan Manchester United vs Leeds United (23.30 WIB).

Laga Tottenham vs Leicester City paling menarik perhatian. Sebab, duel ini merupakan pertemuan dua tim terluka. Tak hanya Tottenham yang kalah di pekan ke-13, begitu juga Leicester yang ditumbangkan Everton 0-2. (Leicester City kalah 0-2 dari Tottenham) Untuk penutup, partai Chelsea vs West Ham United diselenggarakan pada Selasa 22 Desember 2020 pukul 03.00 WIB. Jadi, siapa saja tim yang berjaya akhir pekan ini? Berikut jadwal Liga Inggris pekan ini: Sabtu, 19 Desember 2020 19.30: Crystal Palace vs Liverpool 22.00: Southampton vs Manchester City Minggu, 20 Desember 2020 00.30: Everton vs Arsenal 03.00: Newcastle United vs Fulham 19.00: Brighton vs Sheffield United 21.00: Tottenham vs Leicester City 23.30: Manchester United vs Leeds United Senin, 21 Desember 2020 WBA vs Aston Villa Selasa, 22 Desember 2020 00.30: Burnley vs Wolverhampton 03.00: Chelsea vs West Ham