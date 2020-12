MANCHESTER – David Silva akan kembali ke Kota Manchester pada tahun depan untuk melakoni babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021. David Silva datang bersama klub barunya, Real Sociedad, untuk menghadapi Manchester United.

Pengundian 32 besar Liga Eropa musim ini berlangsung di Kota Nyon, Swiss, Senin 14 Desember 2020, malam WIB. Setelah pengundian selesai, David Silva pun dipastikan bertemu dengan Man United yang merupakan rival sekota klub lamanya, Manchester City.

David Silva memiliki catatan lumayan bagus saat melawan Man United. David Silva 19 kali melawan Man United dengan torehan sembilan kemenangan, sekali imbang, dan sembilan kali kalah.

Uniknya, sebanyak enam dari sembilan kemenangan didapat David Silva saat mentas di kandang Man United, Old Trafford. Menurut Opta Joe, pemain asal Spanyol itu enam kali menang dan cuma dua kali kalah di The Theatre of Dreams.

BACA JUGA: Kepergian Paul Pogba Baik untuk Man United

David Silva membuat tiga gol dan dua assist di kandang Man United. Pemain berumur 34 tahun itu total membuat empat gol dan empat assist dalam Manchester Derby.

Pengalaman David Silva merupakan salah satu senjata bagi Sociedad saat melawan The Red Devils –julukan Man United. Meski begitu, Sociedad harus berhati-hati karena Man United lebih berpengalaman di kompetisi Eropa. Man United sudah lima kali tampil di Liga Eropa (termasuk musim ini). Selama mentas di Liga Eropa, The Red Devils sekali menjadi juara pada musim 2016-2017. Saat itu, Man United masih dilatih oleh Jose Mourinho. Namun, Man United punya catatan buruk saat bertemu tim asal Spanyol di Liga Eropa. Man United dua kali tersingkir oleh tim asal Negeri Matador. Man United kalah agregat 3-5 dari Athletic Bilbao pada 16 besar musim 2011-2012 dan takluk 1-2 dari Sevilla pada semifinal musim lalu. Catatan buruk itu membuat pertandingan Sociedad kontra Man United sulit ditebak. Peluang Sociedad untuk menjadi tim Spanyol ketiga yang menyingkirkan Man United di Liga Eropa pun cukup besar. El Mago –julukan David Silva– akan menjadi andalan Sociedad untuk menyingkirkan Man United.