NYON – Hasil undian babak 32 Besar Liga Eropa 2020-2021 sudah rampung dilakukan di Nyon, Swiss, Senin (14/12/2020) malam WIB. Sejumlah laga menarik tersaji pada undian, yang melibatkan dua tim unggulan, seperti Real Sociedad vs Manchester United, Crvena Zvezda vs AC Milan, dan Benfica vs Arsenal

Laga antara Real Sociedad vs Manchester United akan menjadi ajang reuni bagi Adnan Januzaj. Eks didikan akademi Setan Merah itu bergabung dengan klub asal Basque tersebut sejak musim panas 2017. Selain itu, Txuri Urdin tengah menjelma sebagai kesebelasan papan atas di Liga Spanyol 2020-2021.

Partai tersebut mungkin saja menjanjikan keseruan tersendiri. Status Real Sociedad sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Spanyol 2020-2021 sudah cukup menjadi daya tarik. Kedua tim pernah berjumpa di babak grup Liga Champions 2013-2014 dengan Man United menang sekali dan imbang sekali.

Keseruan yang sama akan dihasilkan pada laga antara Crvena Zvezda vs AC Milan. Kedua kesebelasan sama-sama pernah menjadi juara di Piala/Liga Champions. Rossoneri menang tujuh kali, sementara Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) sekali.

Kerasnya persaingan di Liga Eropa 2020-2021 semakin nyata dengan laga antara Benfica vs Arsenal. As Aguias merupakan klub papan atas di Liga Portugal. Benfica bukan klub sembarangan karena pernah dua kali menjadi Liga Champions sehingga The Gunners wajib waspada.

Pertandingan terakhir yang menjanjikan keseruan adalah Granada vs Napoli dan Slavia Praha vs Leicester City. Napoli di bawah arahan Gennaro Gattuso sering memeragakan permainan menyerang. Apalagi, mereka mengusung misi mempersembahkan satu trofi untuk mendiang Diego Armando Maradona yang meninggal pada Kamis 26 November 2020 tengah malam WIB.

Sesuai jadwal, leg I babak 32 Besar Liga Eropa akan digelar pada 19 Februari 2021 dini hari WIB. Sedangkan leg II akan dihelat pada 26 Februari 2021 dini hari WIB. Pemenang akan lolos ke babak 16 besar yang berlangsung 12 dan 19 Maret 2021 dini hari WIB. Berikut hasil lengkap undian babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021 (hanya tim besar): Wolfsberger vs Tottenham Hotspur Real Sociedad vs Manchester United Benfica vs Arsenal Crvena Zvezda vs AC Milan Slavia Praha vs Leicester City Braga vs AS Roma Granada vs Napoli LOSC Lille vs Ajax Amsterdam