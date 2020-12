MADRID – Roda nasib bak berputar kencang bagi Valentino Lazaro. Siapa sangka, tersingkir dari Inter Milan dan menjalani masa peminjaman di Borussia Monchengladbach bakal mengubah nasibnya? Ketika klub pemilik sah tersingkir dari fase grup, ia malah lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions 2020-2021.

Ya, Inter Milan harus mengakhiri petualangan mereka di Liga Champions 2020-2021 pada babak grup. Nerazzurri bahkan harus menanggung aib, tersingkir dengan status sebagai juru kunci. Mereka hanya mampu mengumpulkan enam angka dari enam pertandingan.

Hal sebaliknya terjadi dengan Borussia Monchengladbach. Kendati tumbang pekan lalu dari Inter Milan, Die Fohlen justru melenggang ke babak berikutnya dengan nilai delapan. Kepastian itu diperoleh setelah menjalani partai terakhir.

Ironisnya, keberhasilan Monchengladbach dipastikan beberapa menit setelah tumbang 0-2 di tangan Real Madrid. Marco Rose dan pasukannya menyaksikan laga antara Inter Milan vs Shakhtar Donetsk lewat komputer tablet di pinggir lapangan.

Laga antara Real Madrid vs Borussia Monchengladbach sendiri sudah usai lebih dulu. Maka, segenap personel Gladbach bisa menyaksikan laga lain via streaming. Hasil imbang yang tercipta pada laga Inter Milan vs Shakhtar Donetsk, memastikan langkah Borussia Monchengladbach ke babak selanjutnya.

Di antara semua pemain Borussia Monchengladbach, terdapat nama Valentino Lazaro. Menariknya, pesepakbola berpaspor Austria itu tengah menjalani peminjaman dari Inter Milan! Ketika klub pemiliknya meringis, Valentino Lazaro justru bersuka cita.

“Kami melakukannya! Babak 16 besar, untuk pertama kalinya dalam sejarah klub kami!” cuit Valentino Lazaro di akun Twitter @valentinolazaro, Kamis (10/12/2020). Borussia Monchengladbach memang meminjam Valentino Lazaro dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2020 selama satu musim dengan opsi pembelian permanen. Ia harus rela tersingkir setelah kalah bersaing dengan nama-nama semodel Arturo Vidal dan Nicolo Barella di lapangan tengah La Beneamata. Siapa menyangka, peminjaman ke Borussia Monchengladbach malah menjadi berkah tersendiri. Valentino Lazaro turut berperan membawa Borussia Monchengladbach lolos dengan tampil sebanyak empat kali di Liga Champions 2020-2021. Nasibnya seakan berbanding terbalik dengan Ivan Perisic. Pemain asal Kroasia itu justru tersingkir bersama Inter Milan. Padahal, musim lalu Ivan Perisic sukses mengangkat trofi berbentuk Kuping Besar itu bersama Bayern Munich saat menjalani masa peminjaman.