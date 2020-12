LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta memastikan timnya tak gentar menghadapi Tottenham Hotspur di laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021. Sekali pun pada derby London Utara nanti Tottenham bakal didukung oleh para supporter mereka.

Seperti yang diketahui, Liga Inggris akhirnya membolehkan stadion untuk diisi kembali oleh penonton namun dengan ada batasan dan protokol kesehatan yang harus ditaati. Kembalinya para pendukung di dalam stadion itu pun disambut baik oleh seluruh klub di Liga Inggris.

Termasuk oleh Arteta. Pelatih The Gunners itu bahkan tak peduli sekali pun yang bakal menghadiri laga Tottenham vs Arsenal pada Minggu (6/12/2020) pukul 23.30 WIB nanti adalah para pendukung The Lilywhites.

Sebab bagi Arteta, kembalinya penonton sudah menjadi kabar yang sangat baik di tengah pandemic virus corona ini. Menurutnya, pertandingan akan semakin menarik jika ada suara penonton yang menghiasi jalannya laga.

Apalagi laga Tottenham vs Arsenal adalah salah satu derby yang paling selalu ditunggu-tunggu di kompetisi Liga Inggris. Persaingan antara Tottenham dengan Arsenal memang sudah ada sejak lama sekali terjadi dan kemenangan di laga tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk menjaga gengsi klub satu kota itu.

Dengan pentingnya laga Tottenham vs Arsenal itu, Arteta pun merasa derby akan semakin menarik jika ada penonton. Jadi, pelatih asal Spanyol itu benar-benar sangat menantikan laga Tottenham vs Arsenal dan suara para pendukung di Tottenham Hotspur Stadium malam nanti.

“Ya (jawaban Arteta saat ditanya apakah pemain Arsenal bersemangat menyambut laga derby London Utara). Apalagi pertandingan nanti akan sangat ramai. Setiap fans mampu menghidupkan permainan dan membantu mendorong tim,” jelas Arteta, dilansir dari Football London, Minggu (6/12/2020). “Anda dapat merasakan energi dari mereka dan Anda jelas tak bisa menyangkalnya. Sebagai orang yang pernah menjadi pesepakbola, ketika Anda tersentuh dengan para fans, maka Anda dapat bermain dengan intensitas yang baik. Sebuah derby tanpa fans jelas terasa berbeda,” tambahnya. Karena itulah Arteta mengaku Arsenal tak gentar, malahan sangat menantikan derby London Utara tersebut. Ia pun memastikan bakal mencoba membantu Arsenal merebut tiga poin dari markas Tottenham. Apalagi untuk Arsenal yang kini sedang bertengger di peringkat ke-14, tiga poin disetiap pertandingan terasa penting untuk dapat membuat tim tersebut bisa kembali ke posisi empat besar.