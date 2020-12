PORTO – Manchester City hanya bisa bermain imbang dengan skor 0-0 saat bertandang ke markas FC Porto dalam matchday kelima babak penyisihan Grup C Liga Champions 2020-2021. Namun, hasil tersebut sudah cukup untuk menjamin The Citizens menjadi juara Grup C.

Man City saat ini pasalnya sudah mengoleksi 13 poin. Mereka unggul tiga angka atas Porto yang ada di posisi kedua. Meski pada matchday terakhir Man City kalah dan Porto menang, posisi Kevin De Bruyne dan kolega tetap tidak akan tergeser dari puncak.

Hal tersebut terjadi karena Man City unggul head to head atas Porto. Jadi, meski poin mereka sama, maka Man City yang berhak untuk menempati posisi lebih tinggi ketimbang wakil Portugal tersebut.

Kondisi ini tentunya disambut gembira oleh Manajer Man City, Josep Guardiola. Sebab, kini ia bisa melupakan Liga Champions dan mengalihkan fokusnya ke ajang Liga Inggris. Apalagi di Desember ini Man City punya jadwal padat di kancah domestik.

“Tahun ini, terutama di Liga Champions itu sulit karena jika kalah atau imbang, Anda harus pergi ke pertandingan terakhir dan selalu ada risiko dengan situasi Covid-19,” ujar Guardiola, seperti dilansir dari Goal, Rabu (2/12/2020).

“Saya tahu ini bencana jika kami tidak mampu melakukannya. Saat ini, orang-orang berpikir bahwa itu sangat mudah tetapi kami tahu di grup lain, beberapa tim penting yang luar biasa merasa sulit untuk lolos,” lanjutnya.

Guardiola tentunya bicara fakta. Karena hingga saat ini nama-nama besar seperti Real Madrid, Atletico Madrid, dan Inter Milan masih membutuhkan poin hingga matchday terakhir fase grup untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. “Kami tahu betapa pentingnya grup dan betapa sulitnya untuk lolos sehingga kompetisi ini sangat sulit. Jika Anda tertidur untuk satu atau dua pertandingan, semuanya akan menjadi rumit,” jelas Guardiola. “Hari ini adalah hari untuk berbahagia dan sekarang saatnya melupakan Liga Champions hingga Februari dan fokus pada Liga Inggris,” tandasnya. Laju Man City di ajang Liga Inggris 2020-2021 sejatinya kurang meyakinkan. Sebab, saat ini mereka masih tertahan di posisi ke-11 dengan 15 poin dari sembilan kali bertanding. Maka dari itu, dengan selesainya tugas Man City di fase grup Liga Champions, mereka bisa fokus untuk memperbaiki posisi di klasemen Liga Inggris.