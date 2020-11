JADWAL siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini menggelar tiga pertandingan. Sebanyak tiga pertandingan itu mempertemukan Benevento vs Juventus, Atalanta vs Hellas Verona dan Napoli vs AS Roma.

Laga Benevento vs Juventus akan digelar pada Minggu 29 November 2020 pukul 00.00 WIB. Menilik performa terkini, performa kedua tim tak bisa dibilang istimewa.

Dalam lima pertandingan Liga Italia terkini, Benevento hanya mendapatkan satu menang dan empat lainnya kalah. Sementara Juventus, tim asuhan Andrea Pirlo itu hanya mendapatkan dua menang dan tiga imbang.

Namun, tidak seperti Benevento, Juventus memiliki pemain pembeda atas nama Cristiano Ronaldo. Pesepakbola berpaspor Portugal ini dalam kondisi yang sulit dihentikan.

Bagaimana tidak, dalam lima pertandingan yang dijalani di Liga Italia, Cristiano Ronaldo selalu mencetak gol. Terbaru, Cristiano Ronaldo memborong semua gol Juventus saat menang 2-0 atas Cagliari.

BACA JUGA: Benevento Jadi Tim Ke-22 yang Dibobol Cristiano Ronaldo di Liga Italia?

Selain itu, Cristiano Ronaldo juga dalam kepercayaan diri tinggi. Sebab, pesepakbola 35 tahun ini baru saja membuka keran golnya di Liga Champions 2020-2021 saat Juventus menang 2-1 atas Ferencvaros pada Rabu 25 November 2020 dini hari WIB.

Kemudian, laga kedua yang disiarkan RCTI mempertemukan Atalanta vs Hellas Verona pada Minggu 29 November 2020 pukul 02.45 WIB. La Dea –julukan Atalanta– diunggulkan dalam laga kali ini. Selain memiliki materi pemain lebih baik, tim asuhan Gian Piero Gasperini juga dalam kepercayaan diri yang tinggi. Sebab pada tengah pekan ini, Atalanta baru saja mengalahkan juara bertahan Liga Inggris, Liverpool dengan skor 2-0 di matchday keempat Grup D Liga Champions 2020-2021. (Atalanta menang 2-0 atas Liverpool) Laga terakhir yang disiarkan RCTI akhir pekan ini adalah Napoli vs AS Roma. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion San Paolo ini digelar pada Senin 30 November 2020 pukul 02.45 WIB. Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini: Minggu, 29 November 2020 Benevento vs Juventus (pukul 00.00 WIB) Atalanta vs Hellas Verona (pukul 02.45 WIB) Senin, 30 November 2020 Napoli vs AS Roma