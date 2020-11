JADWAL siaran langsung Liga Italia 2020-2021 di RCTI pekan ini akan menggelar matchday kedelapan. Stasiun televisi kesayangan Anda ini akan menayangkan secara langsung dua laga berkelas akhir pekan ini.

Sebanyak dua pertandingan yang dimaksud mempertemukan Juventus vs Cagliari dan Napoli vs AC Milan. Laga Juventus vs Cagliari akan dilangsungkan di Stadion Allianz pada Minggu 22 November 2002 pukul 02.45 WIB.

Kemenangan dibidik Juventus di laga ini. Sebab, klasemen yang mereka tempati saat ini, tidak menunjukkan kedigdayaan Juventus yang berstatus kampiun Liga Italia dalam sembilan tahun terakhir. Hingga pekan ketujuh Liga Italia 2020-2021, Juventus hanya duduk di posisi lima dengan koleksi 13 angka.

Bianconeri –julukan Juventus– terpaut empat angka dari AC Milan di puncak klasemen. Untuk meraih kemenangan, Juventus dapat berharap banyak kepada sang megabintang, Cristiano Ronaldo.

Pesepakbola berpaspor Portugal ini sulit dibendung saat turun di Liga Italia 2020-2021. Tercatat hanya dari empat pertandingan, Cristiano Ronaldo mengemas enam gol.

BACA JUGA: Zanta Claus Ibrahimovic Hadiahkan PS5 kepada Rekannya di AC Milan

Hebatnya di empat laga tersebut, Cristiano Ronaldo selalu mencetak gol. Ia mencetak satu gol saat Juventus menang 3-0 atas Sampdoria dan bermain 1-1 kontra Lazio. Sementara itu, Cristiano Ronaldo masing-masing mengemas dua bola saat Juventus bermain 2-2 kontra AS Roma dan menang 4-1 atas Spezia.

Satu lagi, Cristiano Ronaldo juga akrab dengan gawang Cagliari. Dari tiga pertemuan kontra I Isolani –julukan Cagliari, Cristiano Ronaldo mengemas tiga gol. Sementara itu, laga Napoli vs Milan digelar di Stadion San Paolo pada Senin 23 November 2020 pukul 02.45 WIB. Laga ini masuk kategori big match. Saat ini Milan duduk di puncak klasemen dengan koleksi 17 angka, unggul tiga poin dari Napoli di tempat kedua. Secara performa terkini, kedua tim bisa dibilang seimbang. Dalam tiga laga terkini di Liga Italia 2020-2021, Milan mengoleksi lima poin. Sementara Napoli dalam jumlah laga yang sama, mendapatkan enam angka. Bagaimana dengan pertemuan terakhir mereka di San Paolo? Bersua di pekan ke-32 Liga Italia 2019-2020, skor sama kuat 2-2. Melihat fakta di atas, laga Napoli vs AC Milan condong berakhir 2-2. Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini: Minggu, 22 November 2020 pukul 02.45 WIB Juventus vs Cagliari Senin, 23 November 2020 pukul 02.45 WIB Napoli vs AC Milan