MILAN – Zlatan Ibrahimovic memang dikenal sebagai pesepakbola arogan dan acap kali melontarkan pernyataan kontroversial. Akan tetapi bukan berarti Ibrahimovic tak bisa menjadi sosok yang menyenangkan bagi rekan-rekan setimnya di AC Milan.

Bahkan baru-baru ini, Ibrahimovic secara mengejutkan menghadiahkan game console, PlayStation 5 (PS5), kepada tiga rekan setimnya di Milan. Ketiga pemain tersebut adalah Mateo Musacchio, Samu Castillejo, dan Rafael Leao.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibrahimovic melalui posting-an di Instastory-nya beberapa saat lalu. Sikap baik yang ditunjukkan Ibrahimovic pun mendapatkan sambutan hangat dari ketiga rekannya di Milan.

Zlatan Ibrahimovic gifted a #PS5 to every single AC Milan squad player.



What a guy. 🦁😎 pic.twitter.com/fKMsb4YW8n