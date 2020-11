BARCELONA – Berprofesi sebagai model membuat istri Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, diuntut untuk menjaga bentuk badannya. Maka dari itu, Antonela rutin berolahraga meski ia bukan berprofesi sebagai atlet seperti sang suami.

Antonela kerap mengunggah kegiatannya berolahraga di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan terbarunya, perempuan 32 tahun itu memamerkan foto dirinya yang sedang menggowes sepeda statis.

Mengenakan legging bermotif dan bra sport pink, Antonela nampak penuh percaya diri. Unggahan itu pun lantas mendapat lebih dari setengah juta ‘like’ dari para followers-nya. Beragam komentar pun tersemat setelah melihat kegiatan Antonela ini.

Salah satu komentar yang cukup menyorot perhatian adalah dari Sofia Balbi. Sekadar diketahui, Sofia Balbi adalah istri dari Luis Suarez. Meski kini Messi dan Suarez sudah tidak menjadi rekan setim lagi, namun keluarga mereka masih berteman baik.

“Oh my God! My friend is a (fire),” tulis Sofia di kolom komentar unggahan milik Antonela.

Sebagaimana diketahui, Messi dan Suarez memiliki hubungan yang sangat erat, baik di atas lapangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bahkan sering melakukan perjalanan liburan bersama dengan membawa keluarga masing-masing.

Itulah mengapa Antonela dan Sofia juga memiliki hubungan yang erat. Pada Juli 2020, keluarga Suarez dan Messi bahkan masih menjalankan tradisi liburan bersama. Sayangnya, pada Agustus 2020 Suarez harus angkat kaki dari Barca. Kendati demikian, Antonela dan Sofia masih tetap berteman baik. Antonela sendiri sebenarnya sudah dilatih sebagai dokter gigi, sebelum mempelajari komunikasi sosial, ia menandatangani kontrak dengan label fesyen Argentina Ricky Sarkany pada 2017. Antonela juga tidak sembarangan ketika mengunggah foto atau video di Instagram. Diketahui, Antonela bisa mengantongi 23.915 pounds atau sekitar Rp438 jutaan setiap kali mengunggah foto atau video di Instagram. Saat ini Antonela memiliki 13 juta followers di Instagram. Namun, jumlah tersebut masih kalah dari kekasih Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, yang memiliki 21,9 juta followers.