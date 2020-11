LIGA Italia 2020-2021 melangsungkan pekan ketujuh akhir pekan ini. Dari 10 pertandingan yang digulirkan, tiga di antaranya disiarkan secara live dan eksklusif oleh televisi kesayangan Anda, RCTI.

Laga-laga yang disiarkan RCTI meliputi Parma vs Fiorentina (Minggu, 8 November 2020 pukul 02.00 WIB), Bologna vs Napoli (Minggu, 8 November 2020 pukul 23.45 WIB) dan AC Milan vs Hellas Verona (Senin, 9 November 2020 pukul 02.45 WIB.

(AC Milan saat menang atas Udinese)

Dari ketiga laga di atas, pertandingan Milan vs Hellas Verona paling menarik perhatian. Hal itu karena pertandingan ini mempertemukan pemuncak klasemen dengan penghuni posisi tujuh Liga Italia 2020-2021.

Rossoneri –julukan Milan– tampil dominan di Liga Italia 2020-2021. Dari enam pertandingan, Milan mengoleksi lima menang dan satu imbang.

Bahkan dari lima kemenangan, satu di antaranya didapatkan atas calon juara Liga Italia lainnya, Inter Milan. Performa tidak kalah baiknya juga ditunjukkan Gialloblu –julukan Hellas Verona.

Mereka tercatat pernah menahan juara bertahan Liga Italia sembilan musim terakhir, Juventus, dengan skor 1-1. Karena itu, laga AC Milan vs Hellas Verona diprediksi berjalan ketat.

Selain dapat disaksikan di RCTI, ketiga laga di atas juga bisa ditonton via live streaming di aplikasi RCTI+. Jadi, download RCTI+ sekarang juga.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini:

Parma vs Fiorentina (Minggu, 8 November 2020 pukul 02.00 WIB)

Bologna vs Napoli (Minggu, 8 November 2020 pukul 23.45 WIB)

AC Milan vs Hellas Verona (Senin, 9 November 2020 pukul 02.00 WIB)

(fmh)