MADRID – Hubungan Karim Benzema dan Vinicius Junior dikabarkan mulai retak. Hal itu terlihat dari kejadian ketika Real Madrid menghadapi Borussia Monchengladbach di matchday kedua Grup B Liga Champions 2020-2021 pada Rabu 28 Oktober 2020 kemarin.

Berdasarkan kabar dari Marca, Kamis (29/10/2020), Benzema ketahuan terlihat sedang berbicara dengan Mendy yang mana membicarakan Vinicius disaat babak kedua laga Monchengladbach vs Madrid ingin dimulai.

Dalam sebuah lorong Stadion Borussia-Park tersebut, terdengar Benzema yang berbicara dengan bahasa Prancis menyarankan Mendy jangan mengoper Vinicius karena pemain asal Brasil itu terlalu serakah dan bermain sendiri.

Benzema dikatakan terlihat sangat kesal dengan gaya bermain Vinicius yang terlalu individu, terutama saat di babak pertama Monchengladbach vs Madrid. Sebab itulah Benzema berkata seperti itu kepada Mendy, meski memang belum ada kepastian yang nyata apakah perkataan itu benar atau tidak.

0 - Karim Benzema didn't pass a single ball to Vinicius Jr in the second half in the Champions League game vs Borussia Mönchengladbach (three in the first half). Distance. pic.twitter.com/OJ52Qh2Qym— OptaJose (@OptaJose) October 28, 2020