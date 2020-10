Tentunya banyak yang meragukan keaslian perkataan Benzema tersebut sebab dari video yang terlihat, suara striker andalan Madrid itu tak terdengar jelas. Namun, fakta di babak kedua membuktikan bahwa Benzema tampaknya benar-benar kesal dengan Vinicius.

Sebab seperti yang diutarakan OptaJoe, di babak kedua Benzema benar-benar tak memberikan umpan kepada Vinicius. Padahal di babak pertamanya Benzema sempat mengoper tiga kali kepada winger muda Los Blancos tersebut.

0 - Karim Benzema didn't pass a single ball to Vinicius Jr in the second half in the Champions League game vs Borussia Mönchengladbach (three in the first half). Distance. pic.twitter.com/OJ52Qh2Qym