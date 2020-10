MANCHESTER – Dua legenda Tim Nasional (Tinggris) mengkritik sikap striker Manchester City, Sergio Aguero yang merangkul asisten wasit saat bertanding. Alan Shearer dan Ian Wright menyatakan seharunya pemain asal Argentina itu tidak melakukan tindakan merangkul wasit.

Man City pada pekan kelima Liga Inggris 2020-2021 menjamu Arsenal pada Sabtu 17 Oktober 2020. Laga berkahir dengan kemenangan The Citizens lewat gol semata wayang Raheem Sterling.

Namun, pada babak pertama terjadi insiden lemparan ke dalam yang diberikan kepada Arsenal di menit ke-41. Hanya saja Aguero menilai keputusan asisten wasit tersebut salah.

Pemain berusia 32 tahun itu kemudian mendekati hakim garis Massey-Ellis dan berdebat. Dia terekam merangkul bahu wasit perempuan tersebut yang kemudian ditepis oleh asisten wasit.

Aguero yang baru tampil di Liga Inggris musim ini karena cedera lutut, tidak mendapat kartu kuning atas tindakannya. Aguero pun diganti pada babak kedua.

Shearer menekankan bahwa Aguero tidak seharusnya merangkul wasit. Begitu juga Wright yang merasa akan canggung jika itu terjadi padanya.

We have not heard the last of this. Sergio Aguero out of order here pic.twitter.com/XXreySE4zB— Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) October 17, 2020