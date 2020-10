TURIN – Juventus saat ini sedang berada dalam situasi krisis. Sebab, sejumlah pilar utama mereka tidak bisa tampil di pertandingan berikutnya. Sebagaimana diketahui Cristiano Ronaldo terinfeksi Virus Corona (Covid-19).

Dengan demikian, Ronaldo setidaknya harus menepi selama 10 hari ke depan. Dalam kurun waktu tersebut, Juve memiliki dua pertandingan, yaitu melawan Crotone di pentas Liga Italia 2020-2021 serta menghadapi Dynamo Kiev dalam ajang Liga Champions.

Derita bagi Juve bertambah lantaran gelandang mereka, Aaron Ramsey, juga dipastikan absen untuk pertandingan melawan Crotone. Menurut laporan yang diberikan Timnas Wales, Ramsey mengalami cedera otot dan akan dievaluasi hari ini.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿DIWEDDARIAD CARFAN🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Aaron Ramsey has withdrawn from the squad due to injury and will not travel to Bulgaria.



Brysia wella Rambo!#TogetherStronger pic.twitter.com/AuydI2FEYO— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) October 13, 2020