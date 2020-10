MANCHESTER – Pemain sayap Amad Traore telah menyelesaikan menyelesaikan tes medisnya sebagai pemain baru Manchester United. Tes medis dilakukan di Bergamo Italia.

Jurnalis spesialis transfer pemain sepakbola, Fabrizio Romano dari Sky Sports, melalui Twitter menjelaskan bahwa Diallo telah menyelesaikan tes medisnya. Pengerjaan paspornya sedang dalam proses.

Man United mendatangkan Traore dari Atalanta. Kedua klub tidak merinci nilai transfer pemain berusia 18 tahun tersebut, namun kabar menyebutkan bahwa mereka sepakat dengan nilai transfer sekira 40 juta euro, di mana 23 juta euro dibayar muka.

Traore telah bermain tiga kali bersama skuad senior Atalanta di Liga Italia musim lalu. Saat menjalani debut, dia menyumbang satu gol ketika Atalanta menghancurkan Udinese dengan skor 7-1.

Menurut Romano mengatakan melui podcast Here We Go, mengklaim direksi Man United meyakini senang dengan Traore. Direksi Man United, kata Romano, meyakini Diallo adalah salah satu pemain muda terbaik di dunia.

Ia menambahkan bahwa Solskjaer telah berbicara dengan Traore sebelum sang pemain sepakat pindah ke Man United. Solskjaer dikatakan telah memberi tahu Diallo bahwa dia adalah bagian penting dari masa depan Man United, dan mereka tidak akan mengontraknya untuk meminjamkannya ke klub lain di masa depan.

Solskjaer menekankan kepada Traore bahwa dia akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Inggris. Namun, dia yakin Traore akan segera siap untuk tampil bersama skuad senior Man United. Selain Man United, Parma juga kepincut dengan Traore. Mereka kesal karena Atalanta menjual sang pemain ke Setan Merah daripada ke Parma. "Anda harus bertanya kepada Atalanta terkait Diallo. Kami memiliki kesepakatan dan kemudian negosiasi dengan Manchester United dimulai dan mereka menjualnya,” kata direktur Parma, Alessandro Lucarelli kepada Sky Sports Italia mengutip Metro, Kamis (8/10/2020). Giovanni Galli, mantan kiper Timnas Italia yang menemukan bakat dari Amad Traore. Galli masih ingat ketertarikannya kepada Amad Traore yang saat itu pertama kali ditemukan bersama saudaranya, Hamed Junior Traore. “Kualitas mereka (Amad dan sang kakak) luar biasa. Mereka berlatih dengan orang-orang yang lahir pada 1999. Hamed Junior lahir pada 2000 dan saudaranya Amad lahir pada 2002. Meskipun demikian, ada kesenjangan besar antara mereka dan yang lain,” ungkap Galli, mengutip Goal.