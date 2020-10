LONDON – Direktur Teknik Arsenal, Edu Gaspar, memberikan prediksi terkait kiprah rekrutan anyar klubnya di bursa transfer musim panas 2020, yakni Thomas Partey. Edu memprediksi bahwa Partey bakal menjadi salah satu pemain besar di Arsenal.

Sebagaimana diketahui, Arsenal memang akhirnya berhasil merekrut Partey di deadline day bursa transfer musim panas 2020. Ya, manajemen Arsenal berhasil merekrut Partey usai menembus klausul pelepasannya dari Atletico Madrid sebesar 50 juta euro atau sekira Rp869 miliar.

Keputusan Arsenal menebus klausul pelepasan Partey memang sempat memunculkan kondisi panas di Atletico. Pasalnya pelatih Atletico, Diego Simeone, sama sekali tidak berencana melepas Partey ke klub manapun pada bursa transfer musim panas 2020.

Akan tetapi Arsenal sama sekali tidak menyalahi aturan dengan bersedia menebus klausul pelepasan Partey yang terdapat dalam kontrak pemain berpaspor Ghana tersebut. Arsenal pun lantas mengumumkan perekrutan Partey di Twitter resmi mereka beberapa saat lalu.

🔏 @Thomaspartey22 has joined us from Atletico Madrid on a long-term contract#NoThomasNoPartey— Arsenal (@Arsenal) October 5, 2020