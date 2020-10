UDINE – AS Roma berhasil membawa pulang tiga poin dari markas Udinese usai menang 1-0 di laga pekan ketiga Liga Italia 2020-2021 yang berlangsung pada Minggu (4/10/2020) dini hari WIB. Gol semata wayang yang tercipta di laga tersebut pun dicetak oleh pemain anyar Roma, yakni Pedro Rodriguez.

Ya, Pedro akhirnya berhasil juga mencetak gol perdananya untuk Roma semenjak bergabung di musim panas 2020 ini dari Chelsea. Sebelumnya Pedro selalu gagal mencetak gol untuk tim Serigala Ibu Kota tersebut.

Padahal Pedro selalu dimainkan oleh Paulo Fonseca selama 90 menit full di dua pertandingan Roma di Liga Italia 2020-2021 kemarin. Namun, barulah di pertandingan ketiganya Pedro dapat mencetak gol untuk Roma.

