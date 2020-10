LIVERPOOL – Kabar buruk datang dari Liverpool, di mana tim tersebut mengabarkan bahwa Sadio Mane positif terserang virus corona. Setelah diketahui terpapar virus Covid-19 tersebut, Mane pun langsung melakukan isolasi mandiri.

Berdasarkan laporan dari pihak Liverpool, Mane sedikit menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa dirinya terkena virus Covid-19 tersebut. Namun, bisa dikatakan kondisi Mane saat melakukan tes masih sehat dan baik-baik saja.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.