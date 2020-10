LONDON – Tottenham Hotspur tampaknya sangat sibuk di bursa transfer musim panas 2020 ini. Setelah berhasil memboyong dua pemain dari Real Madrid, yakni Gareth Bale dan Sergio Reguilon, kini Tottenham kembali kedatangan amunisi baru.

Pemain yang baru saja bergabung dengan skuad asuhan Jose Mourinho itu adalah Carlos Vinicius. Vinicius didatangkan Tottenham dari Benfica, namun dengan status pemain pinjaman dan akan memakai nomor punggung 45.

“Kami dengan senang hati mengumumkan penandatanganan striker Carlos Vinicius dengan status pinjaman selama satu musim dari Benfica. Carlos akan memakai baju bernomor 45,” tulis keterangan Tottenham di laman resmi mereka, Sabtu (3/10/2020).

Baca Juga: Skriniar Kemahalan, Umtiti Bisa Jadi Alternatif Tottenham

✍️ We are delighted to announce the signing of striker Carlos Vinicius on a season-long loan from Benfica.#BemVindoVinícius ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 2, 2020