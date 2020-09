LONDON – Arsenal mengumumkan telah berhasil mendaratkan Alex Runarsson dari Dijon pada Senin 21 September 2020 malam WIB. Runarsson jadi pemain selanjutnya yang berhasil dibeli Arsenal di bursa transfer musim panas 2020.

Bagi Anda yang tak tahu, Runarsson adalah pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang. Kiper berusia 25 tahun itu pun merupakan pemain yang berasal dari Islandia.

Baca Juga: Arteta Akui Arsenal Menang Beruntung atas West Ham



Welcome to The Arsenal, Alex Runarsson 🔴



👋 @runaralex