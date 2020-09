MANCHESTER โ€“ Raksasa Inggris, Manchester United belum menyerah untuk mendatangkan penyerang Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Manajemen Setan Merah terus memburu sang pemain agar bisa merumput pada musm panas ini.

Terbaru Asisten pelatih Man United, Mike Phelan memberikan sinyal bahwa manajemen terus berusaha mendapatkan pemain berusia 20 tahun tersebut. Asisten Ole Gunnar Solskjaer itu diketahui mengikuti Instagram Sancho.

Langkah Phelan mengkitu Instagram sang pemain buruan menambah spkulasi kedatangan Sancho. Salah seorang penggemar Man United bahkan senang melihat sikap Phelan tersebut dibanding meliha video pengumuman resmi Sancho ke Man United.

Baca juga:ย Kembali Bernegosiasi, Man United Buat Kemajuan dalam Transfer Sancho

"Micky Phelan mengikuti Sancho di Insta lebih baik daripada video pengumuman (Sancho ke Man United) bagi saya. Selamat datang di teater Jadon,โ€ tulis seorang warganet.

Micky Phelan following Sancho on Insta is better than an announcement video for me. Welcome to the theatre Jadon ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ pic.twitter.com/FB0eGLn8hG โ€” J.Y (@jymufc) September 8, 2020