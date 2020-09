“Kami sangat senang telah menandatangani Gabriel (Magalhaes). Dia adalah pemain yang telah kami pantau selama beberapa waktu dan terlebih dia diminati oleh banyak klub,” kata Edu, dilansir dari Sportskeeda, Rabu (2/9/2020).

“Jadi, kami bangga telah mendapatkan persetujuan dengannya dan menyelesaikan transfer ini dengan Lille dan pemain tersebut. Gabriel adalah pemain berkualitas tinggi dan Mikel serta para pelatihnya berharap untuk mengintegrasikannya ke klub,” tambahnya.

