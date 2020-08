MILAN – Teka-teki mengenai kelanjutan masa depan Zlatan Ibrahimovic bersama AC Milan terjawab sudah. Rossoneri -julukan Milan- baru saja mengonfirmasi kalau striker berpaspor Swedia itu bersedia untuk memperpanjang masa bakti hingga satu musim ke depan.

Hal tersebut diketahui lewat pernyataan resmi yang dirilis manajemen klub beberapa waktu lalu. Dengan begitu, Ibrahimovic pun dipastikan bakal tetap berada dalam skuad arahan Stefano Pioli pada 2020-2021 nanti.

🔥 @Ibra_official: the best IZ yet to come 🔥 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/qM6Lwgl6QV