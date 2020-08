LIGA Eropa musim 2020-2021 telah memasuki babak kualifikasi satu. Sejumlah klub dari belahan Eropa pun telah menjalani kualifikasi pertama yang berlangsung pada Jumat (28/8/2020) dini hari WIB.

Sebanyak 94 klub pun merebutkan tiket kemenangan untuk bisa melanjutkan ke babak kualifikasi dua Liga Eropa 2019-2020. Sebanyak satu leg pun digelar untuk menentukan tim yang berhak tampil ke babak selanjutnya.

Sejumlah laga yang berlangsung semalam pun cukup seru. Salah satu laga menarik adalah pertandingan Maribor asal Slovenia yang harus berjuang mati-matian menghadapi wakil Irlandia Utara, Coleraine. Melalui drama adu penalti, Maribor lolos ke babak kualifikasi dua.

Hal serupa dialami wakil Siprus yang cukup malang melintang di kompetisi Eropa yakni APOEL. Mereka sedikit kesulitan menghadapi wakil Kosovo, Gjilani hingga memainkan babak tambahan waktu. Beruntung APOEL masih berhasil menang dengan skor 2-0.

Baca juga Kisah Sedih Christian Eriksen: Gagal Juara Bareng Tottenham Hotspur Juga Inter Milan

Sementara raihan positif diraih klub asal Swedia yakni Malmo FF. Mereka secara meyakinkan sukses memenangi laga kontra Cracovia asal Polandia dengan skor meyakinkan 2-0. Sementara hingga kualifikasi pertama iini, tak ada kejutan berarti.

Berikut Hasil Lengkap Pertandingan Kualifikasi Liga Eropa 2020-2021 Semalam

Maribor (Slovenia) vs Coleraine (Irlandia Utara): 1–1 (Penalti 4–5)

Olimpija (Slovenia) vs Víkingur Reykjavík (Islandia): 2–1 (a.e.t.)

B36 Tórshavn (Kepulauan Faroe) vs FCI Levadia (Estona): 4–3 (a.e.t.)

algiris (Lithuania) vs Paide Linnameeskond (Estonia): 2–0

Honvéd (Hungaria) vs Inter Turku (Finlandia): 2–1 (a.e.t.)

Zrinjski Mostar (Bosnia & Herzegovina) vs Differdange 03 (Luksemburg): 3–0

Valletta (Malta) vs Bala Town (Wales): 0–1

Lincoln Red Imps (Gibraltar) vs Union Titus Pétange (Luksemburg): 2–0

Rosenborg (Norwegia) vs Breiðablik (Islandia): 4–2

Aberdeen (Skotlandia) vs NSÍ Runavík (Kepulaun Faroe): 6–0

Motherwell (Skotlandia) vs Glentoran (Irlandia Utara): 5–1

Hammarby IF (Swedia) vs Puskás Akadémia (Hungaria): 3–0

Malmö FF (Swedia) vs Cracovia (Polandia): 2–0

Kukësi (Albania) vs Slavia Sofia (Bulgaria): 2–1

Ventspils (Latvia) vs Dinamo-Auto (Moldova): 2–1

Shakhtyor Soligorsk (Belarusia) vs Sfântul Gheorghe (Moldova): 0–0 (Penalti 1–4 )

Dinamo Minsk (Belarusia) vs Piast Gliwice (Polandia): 0–2

AGF (Denmark) vs Honka (Finlandia): 5–2

Shamrock Rovers (Irlandia) vs Ilves (Finlandia): 2–2 (Penalti 12–11)

FH (Islandia) vs DAC Dunajská Streda (Slovakia): 0–2

The New Saints (Wales) vs ´ilina (Slovakia): 3–1 (a.e.t.)

Vaduz (Liechtenstein) vs Hibernians (Malta): 0–2

Servette (Swiss) vs Ru¸omberok (Slovakia): 3–0

Neftçi (Azerbaijan) vs Shkupi (Makedonia): 2–1

Keşla (Azerbaijan) vs Laçi (Albania): 0–0 (Penalti 4–5 )

Hapoel Be'er Sheva (Israel) vs Dinamo Batumi (Georgia): 3–0

Bodø/Glimt (Norwegia) vs Kauno ´algiris (Lithuania): 6-1

Fehérvár (Hungaria)vs Bohemians (Irlandia): 1–1 (Penalti 4–2 )

Apollon Limassol (Siprus) vs Saburtalo Tbilisi (Georgia): 5–1

Alashkert (Armenia) vs Renova (Makedonia): 0–1

Partizan (Serbia) vs RFS (Latvia): 1–0

Lech Poznań (Polandia) vs Valmiera (Latvia): 3–0

Ordabasy (Kazakhstan) vs Botoșani (Rumania): 1–2

FCSB (Rumania) vs Shirak (Armenia): 3–0

CSKA Sofia (Bulgaria) vs Sirens (Malta): 2–1

Petrocub Hîncești (Moldova) vs TSC Bačka Topola (Serbia): 0–2

Sumgayit (Azerbaijan) vs Shkëndija (Makedonia): 0–2

Kairat (Kazakhstan) vs Noah (Armenia): 4–1

Locomotive Tbilisi (Georgia) vs Universitatea Craiova (Rumania): 2–1

Teuta (Albania) vs Beitar Jerusalem (Israel): 2–0

Borac Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) vs Sutjeska Nikšić (Montenegro): 1–0

ISkra Danilovgrad (Montenegro) vs Lokomotiv Plovdiv: 0–1

Gjilani (Kosovo) vs APOEL (Siprus): 0–2 (a.e.t.)