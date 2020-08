Liverpool memang baru saja menjalani hari yang kurang baik saat melakoni laga persahabatan melawan Salzburg. Mereka gagal merebut kemenangan di laga itu meski sudah menurunkan skuad terbaiknya di menit pertama.

Liverpool awalnya sempat kesulitan menghadapi Salzburg. Sebab Liverpool adalah tim yang tertinggal terlebih dahulu di laga tersebut. Bahkan The Reds -julukan Liverpool– sudah tertinggal ketika pertandingan belum berjalan sampai 15 menit.

Jürgen Klopp has confirmed that @VirgilvDijk is not expected to suffer any lasting effects after coming off against @RedBullSalzburg.