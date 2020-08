SALZBURG – Jelang bergulirnya kompetisi 2020-2021, Liverpool mengadakan sebuah pertandingan persahabatan dengan RB Salzburg pada Selasa (25/8/2020) malam WIB. Laga yang dihelat di Red Bull Arena itu pun berlangsung sangat seru dan kedua tim bisa dikatakan sama kuat.

Terbukti dari skor akhirnya yang menunjukkan hasil 2-2. Ya, Liverpool berhasil diimbangi oleh klub asal Austria itu di laga persahaba tersebut. Menariknya, Liverpool awalnya sempat kesulitan menghadapi Salzburg.

Sebab Liverpool adalah tim yang tertinggal terlebih dahulu di laga tersebut. Bahkan The Reds -julukan Liverpool– sudah tertinggal ketika pertandingan belum berjalan sampai 15 menit.

Dua gol Salzburg itu tepatnya tercipta ketika laga memasuki menit ketiga dan saat pertandingan sudah berjalan di menit 13. Kedua gol itu pun diciptakan oleh pemain yang sama, yakni Patson Daka.

Another good workout for the Reds, with two second-half goals from @RhianBrewster9 💪🔴#LFCPreSeason — Liverpool FC (@LFC) August 25, 2020