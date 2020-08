BARCELONA – Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, siap meninggalkan jabatannya dalam waktu dekat. Menurut laporan TyC Sport, Rabu (26/8/2020), Bartomeu sudah mengutarakan keinginannya meninggalkan Barcelona kepada jajaran direksi Blaugrana –julukan Barcelona.

Lantas, apa yang membuat Bartomeu ingin meninggalkan posisinya meski pemilihan umum presiden Barcelona baru dilakukan pada 15 Maret 2021? Bartomeu ingin angkat kaki karena tak lagi tahan dengan desakan besar yang diberikan fans Barcelona kepadanya.

Sekadar informasi, Messi mengeluarkan langkah tidak populer semalam. La Pulga –julukan Messi– meminta kepada manajemen Barcelona untuk dilepas secara gratis pada bursa transfer musim panas 2020.

Messi ingin pindah karena tak lagi sejalan dengan visi dan misi manajemen Barcelona di bawah kepemimpinan Bartomeu. Keputusan Messi di atas rupanya membuat fans Barcelona marah.

Fans Barcelona meluapkah kemarahannya dengan menyambangi Estadio Camp Nou dini hari tadi. Mereka marah bukan kepada Messi, melainkan Bartomeu. Dalam protes yang dilancarkan, fans meminta Bartomeu mundur dari jabatan presiden Barcelona.

Barcelona supporters are chanting "Bartomeu, resign!” in front of the team offices.



