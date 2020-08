OH IN-KYUN pemain asal Korea Selatan yang pernah memperkuat Persib Bandung dan Arema mengumumkan pensiun dari sepakbola. Hal ini disampaikannya melalui akun Instagram sang pemain.

In-kyun mengawali kariernya bermain sepakbola di Indonesia saat memperkuat PS Bengkulu pada 2010. Dari sana ia mulai mengembara ke berbagai klub di Indonesia.

Awalnya ia pindah ke PSMS Medan kemudian ke Persela Lamongan, Persegres Gresik United, hingga Mitra Kutai Kartanegara.

Baca juga: Gaji Jadi Penyebab Oh In-kyun Belum Mau Renegosiasi Kontrak dengan Arema FC

Pada 2018 ia bermain untuk tim kuar Persib Bandung, lalu pindah ke Persipura Jayapura dan terakhir bermain untuk Persipura Jayapura.

“Dari tahun 2010, mulai pulau Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan hampir sepuluh tahun main sepakbola di negara saya sukai. Saya sangat senang dan banyak pengalaman luar biasa saat ada di Indonesia,” tulis In-kyun.

Ia pada kesempatan tersebut megucapkan terima kasih kepada pihak dan orang yang telah membantunya selama ini.

“Banyak kenangan mulai sepak bola dan teman atau orang" yang ramai. Saya berterimakasih kepada orang selalu mendukung atau bantu saya. Saya jelas bisa di bilang dalam karir sepak bola paling indah dan paling banyak pengalaman saya dapat itu indonesia,” tuturnya.

In-kyun menjelaskan bahwa keputusannya gantung sepatu tidak terkait rasa kemalasannya bermain sepakbola.

“Mulai hari ini saya ingin bicara gantung sepatu. Bukan karena saya malas atau apa. Tapi saya harus berpikir "second life" kehidupan kedua,” ungkapnya.

“Saya selalu berdoa untuk orang-orang dan sepakbola Indonesia maju dan sehat terus . Good bye (selamat tinggal). See you again (semoga berjumpa kembali),: pungkas In-kyun.