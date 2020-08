LISBON – Tiket ke Final Liga Champions 2019-2020 berhasil digenggam Paris Saint-Germain (PSG) usai menaklukkan RB Leipzig dengan skor 3-0. Kini, Les Parisien tinggal menanti siapa pemenang laga antara Olympique Lyon vs Bayern Munich yang digelar Kamis 20 Agustus 2020 dini hari WIB.

Seperti diketahui, PSG berhasil mencatatkan tinta emas dengan lolos ke Final Liga Champions untuk pertama kali sepanjang sejarah berdirinya klub sejak 1970. Keberhasilan itu didapat usai menang telak 3-0 atas RB Leipzig di Stadion Da Luz, Lisbon, Portugal, Rabu (19/8/2020) dini hari WIB.

Skuad racikan Thomas Tuchel tampil dominan sejak peluit dibunyikan wasit Bjorn Kuipers. Alhasil, mereka mampu unggul cepat lewat sundulan Marquinhos di menit 13. Setelah itu, PSG menambah dua gol lagi berkat Angel di Maria (42’) dan Juan Bernat (53’).

Terkait siapa lawan di final, Thomas Tuchel menjagokan Bayern Munich seperti kebanyakan pecinta sepakbola. Walau begitu, ia sadar siapa pun lawan di babak final nantinya akan jadi tantangan terbesar dalam karier kepelatihan. Karena itu, pria asal Jerman tersebut akan menikmati jalannya pertandingan.

“Saya akan menonton dan menyaksikan pertandingan besok bersama para pemain dan staf. Kami tahu Bayern adalah favorit, tetapi ini lah sepakbola. Tentu saja, ini akan menjadi tantangan terbesar untuk karier saya,” papar Thomas Tuchel, sebagaimana dikutip dari Goal, Rabu (19/8/2020).

Laga Final Liga Champions 2019-2020 sendiri akan digelar di Stadion Da Luz, Lisbon, Portugal. PSG vs Bayern Munich akan menjadi final ideal dari tiga tim tersisa. Namun, laga PSG vs Olympique Lyon juga akan tercatat dalam buku sejarah sebagai All French Finale pertama.

Menyoal laga melawan RB Leipzig, Thomas Tuchel mengakui dirinya merasakan tekanan hebat sepanjang 90 menit pertandingan. Namun, anak asuhnya mampu keluar dari tekanan tersebut karena sudah terbiasa. “Saya sangat tegang, ya, dan saya merasakan betul tekanan. Saya memiliki para pemain yang terbiasa dengan tekanan ini dan mereka menyukainya. Dalam sepakbola, tidak ada yang pasti,” tukas Thomas Tuchel. Tekanan akan kembali dirasakan arsitek tim berusia 46 tahun itu andai PSG bertemu dengan Bayern Munich. Sebab, dirinya seakan membentur tembok tiap berhadapan dengan FC Hollywood di semua kompetisi. Thomas Tuchel sudah 17 kali berjumpa dengan Bayern Munich di semua kompetisi bersama dua klub, yakni Mainz dan Borussia Dortmund. Dari 17 perjumpaan itu, ia kalah 10 kali dan hanya menang sebanyak lima pertandingan.

