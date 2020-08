LISBON – Raheem Sterling menjadi bahan perbincangan kelar laga Manchester City vs Olympique Lyon di babak perempatfinal Liga Champions 2019-2020 yang dilangsungkan di Estadio Jose Alvalade, Minggu (16/8/2020) dini hari WIB. Sterling dibicarakan bukan karena performa apiknya, melainkan kesalahan mendasar yang dilakukan eks pemain Liverpool tersebut.

Ketika pertandingan hendak memasuki menit ke-86, Manchester City tengah tertinggal 1-2 dari Les Gones –julukan Lyon. Namun, di menit tersebut The Citizens –julukan Man City– memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan.

Saat itu, penyerang Man City Gabriel Jesus yang dikurung tiga pemain belakang Lyon, sama sekali tidak panik. Penyerang berpaspor Brasil itu masih sanggup melepaskan umpan silang kepada Raheem Sterling yang menunggu di tiang jauh.

Umpan Gabriel Jesus sangat luar biasa, mengingat si kulit bulat tepat jatuh di kaki Sterling. Dalam kondisi normal, Sterling dipercaya dapat membobol gawang Lyon kawalan Anthony Lopes.

Sebab, saat itu Sterling tepat berada di muka gawang Lyon dan sama sekali tidak terkawal satu pun pemain lawan. Namun, hal luar biasa justru terjadi.

Pep Guardiola lost on purpose to avert a humiliation against Bayern Munich in the next round.



Tactical genius! 🤷🏽‍♂️🥱



If not how has Raheem Sterling missed that? 🤯🤯🤯😏👇🏽 #MCIOL #MCILYO #BBNiaja | Farmers league 😱 pic.twitter.com/HACB7VoDg0— Mbele Nigel🇿🇦 (@MbeleNigel) August 15, 2020