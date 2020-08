TURIN – Andrea Pirlo sudah resmi ditunjuk sebagai Pelatih Juventus selama dua musim ke depan pada akhir pekan lalu. Ia akan mulai menangani Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan pada Liga Italia 2020-2021, September mendatang. Ketika resmi ditunjuk, beredar video aksi pamer skill pria asal Italia itu.

Seperti diketahui, Andrea Pirlo akan menggantikan Maurizio Sarri yang dipecat pada Sabtu 8 Agustus 2020 malam WIB. Padahal, pria berusia 42 tahun itu sebelumnya ditunjuk sebagai pelatih U-23 pada awal Agustus 2020.

Pengangkatan Andrea Pirlo sebagai pelatih anyar Juventus mendapat tanggapan positif dari penggemar sepakbola. Betapa tidak, pria kelahiran Brescia itu merupakan salah satu gelandang mumpuni dengan skill kelas dunia saat masih aktif bermain.

Baca juga: Jual 7 Pemain, Pirlo Andalkan Pemain Muda di Lini Tengah Juventus

If Andrea Pirlo coaches like he played, Juventus will be just fine 🤩



(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/m2EKbwZVYI— ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2020