Gelandang milik Borussia Dortmund, Jadon Sancho kedapatan berada di Inggris, memunculkan spekulasi bahwa pemain Tim Nasional (Inggris) tersebut sudah menjadi pemain Manchester United.

Sancho memang gencar diberitakan akan pindah ke Man United pada bursa transfer musim panas ini, setelah rumor menyebutkan ia sudah tidak betah bermain di Liga Jerman. Sejumlah kabar menyebutkan, pemain berusia 20 tahun tersebut rindu pulang kampung ke Inggris.

Sancho merupakan pemain kelahiran asal London, yang didatangkan Dortmund dari Manchester City pada 2017, saat usianya 17 tahun.

Ia dibeli dengan nilai transfer 8 juta paun (sekira Rp141 miliar). Selama bermain 3 tahun bermain di Dortmund, pemain Tim Nasional (Inggris) ini telah mencetak 34 gol dan 43 assist dari 99 penampilannya.

Penampilan yang apik membuat Man United menjadi klub paling terdepan yang ingin mendatangkan Sancho ke Old Trafford.

Bahkan sejumlah laporan menyebutkan, Sancho telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Man United, yang mengontraknya selama 5 tahun atau hingga musim panas 2025.

Manajemen Setan Merah diklaim juga telah sepakat untuk memberi gaji Sancho sebesar 250 ribu pounds (sekitar Rp4,7 miliar) per pekan.

Namun, kepindahan Sancho belum bisa terlaksana karena belum ada kesepakatan akhir antara Man United dengan Dortmund, yang mematok Sancho dengan nilai transfer sebesar 108 juta pounds (sekira Rp2 triliun).

Man United dilaporkan bersedia membayar harga yang ditetapkan Dortmund dengan syarat mencicil tiga kali. Meski begitu, belum ada kepastian antara kedua belah pihak.

Sancho sebenarnya sudah memulai latihan bersama dengan Dortmund pada Senin, 27 Juli 2020 lalu. Namun, sebuah foto dan video yang beredar di media sosial, memperlihatkan dia sedang berada di London untuk menghadiri pesta pada Sabtu, 8 Agustus 2020.

Ia terlihat sedang menghadiri pesta yang dimeriahkan duo rap asal Inggris, Krept dan Kona.

Banyak penggemar Man United yang berspekulasi dengan video Sancho tersebut. Mereka menduga, Sancho telah memperkenalkan dirinya sendiri sebagai pemain Man United.

Menurut warganet lainnya, Sancho sedang merayakan pesta kepindahannya dari Dortmund ke Man United.