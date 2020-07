LIVERPOOL – Adam Lallana resmi merapat ke Brighton & Hove Albion musim depan. Setelah membela Liverpool sejak 2014, gelandang asal Inggris itu akhirnya memilih untuk hengkang dari Anfield untuk membela Brighton mulai musim 2020-2021 nanti.

Melansir dari laman Blecher Report, Selasa (28/7/2020), Brighton mendatangkan Lallana dengan status bebas transfer. Sang pemain juga sepakat diikat kontrak selama lima musim atau hingga 2023 bersama skuad The Seagulls -julukan Brighton.

