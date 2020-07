PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) berhasil menjuarai Coupe de France atau Piala Prancis setelah mengalahkan Saint-Etienne dalam laga final. PSG menang dengan skor 1-0 di Stadion Stade de France, Sabtu (25/7/2020) dini hari WIB, namun Kylian Mbappe cedera dan harus dibawa keluar lapangan.

Gol kemenangan PSG dicetak oleh Neymar pada menit ke-14. Sedangkan Mbappe mengalami cedera pada menit 30 setelah ditekel bek tengah Saint-Etienne, Loic Perrin.

Tekel Perrin mengenai kaki kanan Mbappe, hingga membuat penyerang berusia 21 tahun tersebut kesakitan.

Baca juga: Zambrotta Ingin Lihat Juventus Datangkan Neymar

Wasit pun mengganjar Perrin dengan kartu merah. Sementara Mbappe tidak bisa melanjutkan pertandingan dan diganti Pablo Sarabia.

Setelah mendapat perawatan, Mbappe menggunakan penyangga kaki untuk berjalan. Ia juga merayakan pengangkatan trofi dengan kaki pincang.

Usai laga PSG vs Saint-Etienne, Mbappe mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya baik-baik saja, dengan pose mengangkat satu jempol. Dalam foto itu ia menulis tanda terima kasih kepada penggemar dan pengikutnya di Twitter.

“Bangkit sebagai pemenang, tidak ada perasaan yang lebih baik.Terima kasih atas pesan Anda, itu sangat menyentuh saya. Kecupan untuk semua dan selamat menikmati akhir pekan,” tulis dia.

Unggahan Mbappe ternyata mendapat respons dari penyerang Man United, Marcus Rashford. Pemain berusia 22 tahun tersebut berharap Mbappe segera pulih.

“Lekas pulih, kawan,” tulis penyerang Timnas Inggris tersebut.

PSG berharap juga Mbappe segera sehat. Pasalnya, mereka akan menghadapi Atlanta dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2019-2020. Kedua tim akan bertemu pada 13 Agustus di kandang Atlanta.