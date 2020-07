LONDON – Manajer West Ham United, David Moyes, bertekad mencuri poin penuh saat melawat ke kandang Manchester United, Stadion Old Trafford, pada Kamis 23 Juli 2020 dini hari WIB. Sebab, secara matematis mereka masih belum selamat dari jeratan degradasi.

Kepastian selamat sebetulnya bisa didapat West Ham United pada Rabu (22/7/2020) dini hari WIB. Sebab, klub peringkat 18 Aston Villa akan menjamu Arsenal di Stadion Villa Park. Andai The Gunners menang, maka The Hammers dipastikan selamat.

Kesebelasan asal London itu sudah mengemas 37 poin hingga pekan 36 Liga Inggris 2019-2020. Sementara Aston Villa baru mengumpulkan 31. Dengan satu laga tersisa usai pekan 37 Liga Inggris, kekalahan dari Arsenal akan membuat anak asuh Dean Smith turun kasta.

Situasi yang belum aman itu membuat David Moyes tidak mau bermain-main ketika menghadapi Manchester United. Ia akan menyiapkan Felipe Anderson dan kawan-kawan dengan maksimal, demi memetik tiga angka di Stadion Old Trafford.

“Hitungan matematika mengatakan, pekerjaan kami belum selesai. Jadi, kami harus bersiap dengan baik dan memastikan siap untuk pertandingan berikutnya serta mengambil tiga poin jika bisa,” ujar David Moyes, sebagaimana dikutip dari laman resmi West Ham United, Rabu (22/7/2020).

“Old Trafford adalah tempat yang spesial buat siapa saja. Itu adalah tempat yang hebat. Tidak mudah untuk berlaga di sana, tetapi kami akan pergi dan semoga bisa melakukan hal yang benar,” imbuh pria asal Skotlandia itu.

David Moyes memang tidak asing dengan Stadion Old Trafford. Sebab, pria berusia 57 tahun itu pernah menjadi juru taktik Man United selama sembilan bulan pada 2013-2014. Padahal, ia sempat dijuluki The Chosen One karena dipilih langsung oleh Sir Alex Ferguson untuk menggantikannya.

Peruntungan David Moyes bersama Man United memang buruk. Masa transisi dari seorang manajer sukses bergelimang trofi, membuat para pemain seperti sulit menerima perubahan yang dibawa. Walau begitu, Moyes bisa membawa timnya menang 26 kali, imbang 10 kali, dan 15 kali kalah dalam 51 laga.

Ironisnya, David Moyes dipecat usai laga melawan tim yang diasuh sebelum Man United, Everton. Pada akhir musim tersebut, untuk pertama kalinya sejak Liga Champions berganti format pada 1992-1993, Manchester United gagal lolos ke fase grup.

Setelah dilepas Man United, David Moyes kerap berganti klub sebelum akhirnya direkrut West Ham United. Bersama klub yang bermarkas di Stadium of London tersebut, Moyes pernah dipecat pada 16 Mei 2018, tetapi kemudian ditunjuk lagi pada 29 Desember 2019.